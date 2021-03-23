Tuvalet dolu taktikleri

SIZ tuvaletteyken yalnız olmak istersiniz. Eee tabi toplu tuvalet yapacak haliniz yok.

Demek istediğim işyeri, alışveriş merkezi ve umumi tuvaletlerde tam rahatça hazırlanırken kapı açılma sesi, korku filmlerindeki adrenalini aratmaz. İçinizden "Bir rahatça yapamıyoruz" diye kendi kendinize sinir olursunuz. Taharet musluğunu sonuna kadar açıp burada biri var havası yaratırsınız.

O da olmadı içeri giren dangozsa çat diye kapıyı açmaya çalışır.

Bazıları zorlar bile. Ama nazik vatandaşlarımız kapıyı tıklatır.

İçeridekinin siz olduğunu bilmemesi için gereken her şeyi yaparsınız.

Misal, sesinizi değiştirip öksürme taktiği ile yine kalın bir ses tonuyla "DOLU" demek en önde gelen taktiklerdir. Eğer bu konuda sorun yaşıyorsanız, size aşağıda verdiğim taktikleri uygulayın.

Garantili denenmiştir. Bu yazıyı herhangi bir yerde deneyebilirsiniz.

-Tık tık tık...

-Kim o?

-Tık tık tık...

-Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor.

Lütfen daha sonra yine deneyiniz.

-Tık tık tık...

-Giriniz.

-..!?*

-Tık tık tık...

- Geliyorum...

-Tık tık tık...

- Burada görmeni istediğim bir şey var.

-Vınn. (Topuk)

-Tık tık tık...

- Hazırım.

-Tık tık tık...

-Boş.

-Tık tık tık...

-Bittiiii.

-Tık tık tık...

-Doluuuu.

-Tık tık tık...

-Dolduruyoruuuum.

-Tık tık tık...

- Aç ağzını. Kapı açık, gir içeri.

-Tık tık tık...

-Tık tık tık (Karşılık verin kapıyı tıklatın) -Tık tık tık....

-Düm tek düm teka düm tek.

(Darbuka çalar gibi yapın)

-Tık tık tık...

-Hooop. Eğer kapıyı çalan kişi siz olacaksınız...

Dolu mudur, değil midir anlamak için aşağıdakileri yapabilirsiniz:

Eğilip aşağıdan bakmak.

(Tabiki kabin tarzı olanlarda) Paravanın üzerinden bakmak.

Bu da kabin tarzı olanlarda) Kapı deliğinden bakmak. Kapı deliğini koklamak. Sifon sesi var mı diye dinlemek. Osuruk sesi var mı diye dinlemek. Kapıyı çalmak ve cevap beklemek. Seslenmek ve cevap beklemek. Tercihimiz son iki madde, yoksa sakıncalı durum olabiliyor.

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Amerika'da yaşayan ikiz kardeşler doğduklarında iki farklı aileye evlatlık olarak verilir.

Birbirinden habersiz iki aile, ikizlere James ismini verir.

İkizlerin köpeklerinin ismi Joy'dur.

İkisi de iki kere evlenmiş ve eşlerinin adları da aynıdır.

İkizlerin bu evliliklerden bir tane oğulları olmuştur ve oğullarının adları da aynıdır.

NE KADAR OLDU?

Tarihi eser kaçakçıları, 3 milyon dolara satmaya çalıştıkları 40 santimlik heykeli eskitmek için iki ay boyunca üzerine işeyeli 10 YIL OLDU

ALKIŞLIYORUM

ARKADAŞIMIN oğlu ilkokula başladı. İlk hafta düz çizgiler çizmişler. İkinci hafta eğri çizgiler ve yuvarlaklara geçmişler. Çocuğun babasına yaptığı yorum "Baba okul giderek zorlaşıyor." Bu çocuk okumaz sanırım.