Kadınların itici bulduğu şeyler

Allah'ın bildiğini kuldan saklamayalım arkadaşlar.

Çorapsız ayakkabı giyen erkeği beğenen kadını ne gördük ne de duyduk bugüne kadar Hele geçtiğimiz son üç yıldır bunlar o kadar çoktu ki, Coronavirüs gibi yayılmışlardı her yere. Şimdi evde olduğumuzdan mıdır nedir pek göremez olduk. Görmeyelim de zaten!

Çorapsız ayakkabıdan daha kötü olan şey, babet çorabı giymiş ayaklar olabilir mi? Sesli düşünüyorum çünkü olabilir.

İçine havagazı basılmış gibi duran, aşırı şişkin kaslı vücut.

Vallahi sevilmiyorsun kardeşim!

Kalçadan bileğe kadar vücudu sımsıkı saran slip fit pantolonlar. Giyeni bulup "Neden bunu yaptın neden?" diye haykırmak geliyor içimizden.

Düzeltilmeye çalışılırken sonsuzluğa doğru giden alınmış kaşlar...

Kaş alınır, orada sıkıntı yok. Fakat yani bunun da bir usulü olmalı değil mi? Bakın mesela İdo Tatlıses'in de martı kaş sorunu vardı, çocuk o işi çok güzel halletti.

Gömlek içine giyilen kolsuz, beyaz atlet. Gömleği çıkarınca iticilik seviyesi yükseliyor üstelik!

Daha çok babalarımız giyerdi böyle şeyler ama şimdi ikili ilişkide bulunduğumuz adamlarda görünce pek hoş değil.

"Ne giyeceğiz ulan?" dediğinizi duyar gibiyim. Benlik bir şey değil arkadaşlar, ben genelin düşüncelerini dile getiriyorum.

Dudağın altında duran, sanki berber tıraş ederken unutmuş gibi görünen keçi sakal.

Ben bununla ilgili çok fazla bir şey demek istemiyorum çünkü yaptığım benzetmeyi buraya yazamayacağım....

Vücudun göğüs nahiyesine yapışan, dapdar ama gerçekten dapppppdar tişörler.

Bu tişörtlerin olmazsa olmazı da aşağıya doğru uzayıp giden derin yakalar. Yine spor yapmayı abartıp vücudunu ön plana çıkartmaya çalışan beyefendiler tarafından tercih edilen bu parça, birçok kadının sevmediği bir model.

Markanın reklamı olarak kemerde taşınan nal gibi logo. Oy aman aman!

Beyler lütfen dümdüz baba kemeri bile daha mantıklı bunun yanında. Size bi faydası var mı bu kadar büyük reklam taşımanın?

Yok dediğinizi duyar gibiyim.

Tüm bu detayları toplayınca masaya cüzdan, sigara ve araba anahtarı bırakan bir profil çıkıyor.

İnanın bu da hoş değil beyler.

Ya da canınız ne isterse yapın ama kadınların böyle düşünceleri olduğunu da bilin yani. onedio.com

LÜZUMSUZ BİLGİLER

2010 yılında Çin'de 12 gün süren bir trafik sıkışıklığı meydana gelmiş ve araç kuyruğu 100 km'yi bulmuştu.

TESPİTLİ YORUM

@mimsyucel Türkiye'de bahçeli bir evde oturmak için ya çok zengin ya çok fakir olmanız gerek. Aynı durum mesela at sahibi olmak için de geçerli.

NE KADAR OLDU?

Rize'nin Aşıklar köyü sakinleri Coronavirüs'ten korunmak için köyün girişine otomatik kepenk takalı 1 YIL OLDU

ALKIŞLIYORUM

DİKKATSİZLİĞİM yüzünden yayalara yanan yeşil ışıkta geçtim. Hemen köşede polis çevirdi. "Abi valla yanlış gördüm, o yüzden geçtim" dedim. Hazır cevap polis cevap verdi: "Olabilir ama ben doğru gördüm." Sonra mı? Kesti cezayı.