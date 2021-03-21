Hayatımızın kuralları
ELLERİNİZ yağa bulaştığında, burnunuz kaşınmaya başlar ve acil tuvalete gitmeniz gerekir.
Yer çekimi kuralı:
YERE düşen her şey en zor ulaşılabilecek noktaya yuvarlanır.
Yanlış numara kuralı:
YANLIŞLIKLA çevirdiğiniz bir telefon numarası hiçbir zaman meşgul çalmaz, hep cevap verir.
Mazeret kuralı:
PATRONUNUZA, işe geç kalma sebebinin patlak lastik olduğunu söylerseniz ertesi sabah lastiğinizi patlak bulursunuz.
Değişkenlik kuralı:
EĞER trafikte şerit değiştirirseniz, eski şeridiniz şimdi bulunduğunuzdan daha hızlı akar.
Banyo kuralı:
VÜCUDUNUZ tamamen ıslandığında telefon çalar.
Yakın tesadüf kuralı:
BERABER görülmek istemediğiniz biriyle beraberseniz tanıdığınız biriyle karşılaşma ihtimali tavan yapar.
Sonuç kuralı:
BİRİNE bir aletin çalışmayacağını ispat etmeye çalıştığınız zaman o alet mutlaka çalışır.
Biomekanik kuralı:
KAŞINMA katsayısı vücudunuzda ulaşılması zor olan yerlerde en yüksektir. Şekilden şekile girersiniz.
Tiyatro kuralı: NE olursa olsun koridordan en uzak sandalyenin sahipleri en geç gelir.
Starbucks kuralı:
BİR kahve içmek için oturduğunuzda patronunuz sizden bir görev ister ve bu görev süresi kahve soğuyana kadardır.
Murphy'nin soyunma odası kuralı: EĞER soyunma odasında sadece iki kişi varsa, soyunma dolapları bitişiktir.
Yüzey kuralı:
TEREYAĞLI ve reçelli ekmeğinizin yeni yaptırdığınız veya aldığınız halıya düşme ihtimali, halının pahalılığı ve yeniliği ile doğru orantılıdır.
Mantıksal tartışma kuralı: NEYİ konuştuğunuzu bilmiyorsanız her şey olabilir.
Brown'un fiziksel görünüm kuralı: PABUÇ ayağınıza tam geldiyse, o pabuç çirkindir.
Wilson'ın pazarlama stratejisi kuralı:
GERÇEKTEN çok sevdiğiniz bir ürünü bulup aldığınızda, o ürünü üretmekten vazgeçerler.
Doktorların kuralı:
EĞER kendinizi hasta hissedip doktor randevusu alıp gittiğinizde aniden iyileşirsiniz. Eğer randevu almazsanız hastalık devam eder.
Ve benim favorim:
Olasılık kuralı:
BİRİSİ tarafından seyredilme olasılığı, yaptığınız işin aptallık katsayısıyla doğru orantılıdır.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Steven Spielberg, Indiana Jones'u James Bond filminden olumsuz yanıt alması üzerine intikam amaçlı çekmişti.
TESPİTLİ YORUM
Sabah işe giderken bütün apartman sakinlerinin zillerine basa basa gidiyorum. Ne demişler acılar paylaştıkça azalır. Onlar da uyansınlar.
NE KADAR OLDU?
Kocaelispor deplasmanı dönüşü canı simit isteyen Beşiktaşlı Tomas Sivok, 1 TL bulamadığı için simidi geri bırakalı 11 YIL OLDU
AlkışlıYorum
İKİ erkek, karadul örümceği aralarında konuşur:
1. KARADUL: Abi bu bizim dişiler ilişkiden sonra bizi yiyor söylentileri asılsız çıktı, bak ahanda burdayım yaşıyorum.
2. KARADUL: Ne dedi sana?
1. KARADUL: Süperdin, şahaneydin, daha önce hiç bu kadar mutlu etmemişlerdi beni dedi.
2. KARADUL: Oğlum yemiş işte seni!
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Terk edilen erkeğin tribi 20 Mart 2021, Cumartesi KİMİSİ gece yarısı kapıya dayanır, kovulsa da gitmeyip yüzüne kapatılan kapının kapanmasını engellemek için araya...
- Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 20 Mart 2021 20 Mart 2021, Cumartesi Takvim Gazetesi yazarı Lütfi Albayrak'ın Kidstagram isimli bugünkü köşesinde sizlerden gelen fotoğraflar yayınlandı. İşte 19 Mart 2021 tarihli Kidstagram köşesinden kareler...
- Karşılık alamayan aşık 19 Mart 2021, Cuma COOL TEPKİ: Zaten sevmiyordum ki öylesine takılıyordum. REALİST TEPKİ: Zorla güzellik olmaz, napalım önümüzdeki...
- Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 19 Mart 2021 19 Mart 2021, Cuma Takvim Gazetesi yazarı Lütfi Albayrak'ın Kidstagram isimli bugünkü köşesinde sizlerden gelen fotoğraflar yayınlandı. İşte 19 Mart 2021 tarihli Kidstagram köşesinden kareler...
- Bir erkek susuyorsa... 18 Mart 2021, Perşembe ALIP maça götürün. ÇOK derin düşünmeye gerek yok. ÖNÜNDE bilgisayar, konsol ne varsa kaldırın. KORKU ve...
- Terk edilen erkeğin tribi
- Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 20 Mart 2021
- Karşılık alamayan aşık
- Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 19 Mart 2021
- Bir erkek susuyorsa...
- Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 18 Mart 2021
- Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 17 Mart 2021
- Felsefeye bakış açımız
- Esnaf lokantasının olmazsa olmazları
- Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 16 Mart 2021