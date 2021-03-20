Terk edilen erkeğin tribi

KİMİSİ gece yarısı kapıya dayanır, kovulsa da gitmeyip yüzüne kapatılan kapının kapanmasını engellemek için araya ayağını koyar. Aynı gün "Bak pişman olursun gitme... Bu kapıdan bir kez çıkan geri giremez ona göre" der ama yemez kız.

Tekrar elde etmek için günde 500 kere arayıp 300 kere mesaj, 200 kere de e-mail atar. Bütün bunlar da işe yaramayınca arkasından erkek konsey toplantısında arkasından sallar.

- Ayrıldık, ben terk ettim.

- O ayrıldığını söyledi abi.

- Yok be oğlum ya!

Rencide olmasın diye öyle karar aldık. Sen yine çaktırma. Bırak abi ya biraz nefes alayım, yeter lan ne zamandır bi rahat huzur vermiyordu, zaten düşünüyordum ne zamandır ayrılmayı.

Zaten bir şeye de benzemiyordu. Çok sıkılmıştım. Bittiği iyi oldu. Çok salaktı oğlum. Ayrıca lan sen nerden biliyorsun?

- Bir kahve içtik bugün.

- Ne kahvesi lan sen benim hatunla kahve mi içtin? Gebertirim lan seni.

- Abi hani salaktı, istemiyordun, ne oldu değere bindi?

- Sanane lan, gebertirim yanından geçersen bir kez daha.

Bir başka konseyde ise artık kendini ele vermiştir.

Alkol masasında meze olmuştur artık konu.

Genelde kurulan cümleler aynen şöyledir:

- Bundan böyle ben de şerefsiz olacağım, - Bana bir yapana ben bin yapacağım, - Bana kız mı yok ulan.

- Beni unutamaz o abi, kesin dönecek abi, kesin..

Bak buraya yazıyorum abi, tam buraya...

- Ama yüzüne bir daha bakarsam namerdim abi, bitti artık, bitirdim!

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Fransa'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne bir armağan olan ve sadece özgürlüğü değil, aynı zamanda iki millet arasındaki dostluğu da simgeleyen Özgürlük Heykeli bakırdan yapılmıştır. Bu, heykelin aslında metalik bir rengi olduğu anlamına gelir, ama zamanla oksitlenme nedeniyle rengi mavimsi bir yeşile dönüşmüştür.

TESPİTLİ YORUM

Ben galiba bütün dua hakkımı ilkokulda tahtaya kalkmamak için kullandım.

NE KADAR OLDU?

Yalçın Çakır'la Gerçeğin Peşinde programına katılan bir kadın, evcilik oynarken hamile kaldığını söyleyeli 8 YIL OLDU

ALKIŞLIYORUM

EV ödevinin isim bölümünün altındaki okul numarasının kısa yazılışı olan "No" bölümünün karşısına "Yes" yazan minik meleğim; hep böyle masum kal ne olur...