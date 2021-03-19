Karşılık alamayan aşık

COOL TEPKİ: Zaten sevmiyordum ki öylesine takılıyordum.

REALİST TEPKİ: Zorla güzellik olmaz, napalım önümüzdeki maçlara bakıcaz.

DUYGUSAL TEPKİ: Hayır, ben onsuz yaşayamam, olamaz, imkansız...

YEŞİLÇAM TEPKİ: Nayırr nolamazz, yalann söylüyorsunnn...

SÜRREALİST TEPKİ: Senin duyguların karışık, ne hissettiğini bilmiyorsun, bence bu konuyu sonra konuşalım.

NARSİST TEPKİ: Nasıl ya, beni sevmemek mümkün mü??!!

EGOİST TEPKİ: Senin ben var ya....!

POZİTİF TEPKİ: Gencim, güzelim, daha iyisini bulurum.

AKTİVİST TEPKİ: Dünyada bu kadar problem varken, aşık olmak çok zor zaten.

MATERYALİST TEPKİ: Boşver yaa... Doğum günüydü, sevgililer günü, tanışma günü, vs. iyi oldu ya.

ARABESK TEPKİ: Ya benimsin ya kara toprağın!

VANDALİST TEPKİ: Çare yok, kaçıracağız artık!

MELANKOLİK TEPKİ: Kimse beni sevmiyor, aşık olduğum biri vardı, o da sevmedi, hayattan bıktım, elveda zalim dünya...

YAPIŞKAN TEPKİ: Biraz daha düşün yhaa, hemen karar verme benjeeee...

UMUTLU TEPKİ: Arkadaş kalalım... Bunun aşamaları vardır. Son kurşununuzu atarken dikkatsiz davranırsınız. Olacağı varsa olmaz.

İyi peki sen nasıl istersen. (Teslim oluş).

Ne yani, son kez soruyorum bak ciddi misin? (Yavaş yavaş öfkelenme).

İyi be ne halin varsa gör. (Kuyruğu dik tutma uğraşları).

Ama bak çok mutlu olabilirdik. (Bir atımlık barutun sonu).

Olan bana olacak, sen mutlu olacaksın daima. (Geleceğe bakış, Küçük Emrah felsefesi).

İnşaaaallah sürünürsün. (Beddular son zamanda meşhur oldu).

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Adamın biri, yapılan bir kağıt hatasından dolayı hapishaneden 90 yıl erken serbest bırakıldı. Hayatına sil baştan başlamak amacıyla çalışıp futbol antrenörü oldu, evlendi, çocuk sahibi oldu, kilisede aktifti. Fakat yapılan hata 6 yıl sonra fark edilince, yeniden hapishaneye gönderildi.

TESPİTLİ YORUM

Mağazaya girince dibimden ayrılmayan mağaza elemanını çıkışta evine kadar takip ettim. Nasıl bir gerilim olduğunu anlamıştır umarım.



NE KADAR OLDU?

Eskişehir maçında minik taraftar korkunca, taraftarlar "Mini mini bir kuş" şarkısını söyleyeli 3 YIL OLDU



ALKIŞLIYORUM

Bir zamanlar Esra Erol'la İzdivaç programına katılan damat adayı Ertuğrul, heyecandan neredeyse bayılacak gibiydi. Telefondaki talibi Kübra'ya sordu: "SENİN BOYUN POSUN KAÇ YAŞINDA?"