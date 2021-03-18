Bir erkek susuyorsa...

ALIP maça götürün.

ÇOK derin düşünmeye gerek yok.

ÖNÜNDE bilgisayar, konsol ne varsa kaldırın.

KORKU ve öfkesine engel oluyordur çoğu zaman. Belli bir zaman sonra dili çözüldüğünde daha sağlıklı iletişim kurulacaktır.

DİYABET olabilir, kontrole götürülmesi iyi olacaktır.

KARNI tok, kumanda elindedir. Daha ne isteyebilir ki?

UZUN bir süredir hiç susmadan konuşup konuşmadığınızı kontrol edin, eğer uzunca bir süredir siz konuşuyorsanız derhal susun.

SÖZ konusu erkek kavga kaynaklı sustuysa normaldir, erkekler genelde kavgayı uzatmamak adına susup olayı örtbas etmeyi severler.

SÖZ konusu susmuş erkeği odada öyle sessizce son derece masum bir halde bulduysanız konuşturmanıza filan gerek yok. Adam iki dakika huzur bulmuş işte altından manalar çıkarmaya gerek yok. Gidip gönül rahatlığı ile sırnaşabilirsiniz.

EĞER telefonda konuşurkan artık susmuş bir adam varsa son 3 saattir yaptığınız konuşma yüzünden adamcağızın beyni radyasyondan yanmış ve konuşacak konu kalmamış olduğundan olabilir. Ne mutlu ki size; tüm bunlara rağmen telefonu kapatmayı ilk teklif eden kişi olmayacak kadar centilmen bir erkekle konuşuyorsunuz, lütfen siz de daha fazla abartmayıp derhal o telefonu kapatın ve ilerideki 3-4 saat içerisinde adamı rahat bırakın.

SİZ ne anlatırsanız anlatın tepki göstermeyen susan bir adam varsa ilişkinizi yeniden gözden geçirin.

EN iğrencini sona sakladım; o'na su verin.

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