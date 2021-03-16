Esnaf lokantasının olmazsa olmazları

HAŞLAMASI, İzmir köftesi, pilavı ve Kemalpaşa tatlısı ile esnaf lokantaları, fiyat/kalite performansı açısından tartışmasız yeme-içme sektörünün ipi göğüsleyenidir. Esnaf lokantalarını bu derece samimi ve vazgeçilmez kılan kendilerine has bazı özellikleri!

AZ, bol, üstü kavramlarının çok önemli olması: Az çorba, pilav üstü bol kuru.

MENÜNÜN olmaması, yemekleri görerek seçme keyfi.

BİR süre gittikten sonra size isminizle hitap etmeye başlayan çalışanlar.

MASALARIN bitim noktasında sıralanmış içecekler.

CAM bardakların içine yerleştirilmiş peçete niyetine pembe kağıtlar.

PLASTİK kaplarda gelişigüzel doğranmış ekmekler.

FLORESAN lamba ve tavandaki pervane...

ÇEKMEK fiilinin yemeği servis etmek anlamında kullanılması.

GEREKTİĞİNDE tanımadığınız insanlarla aynı masada yemek yemenin son derece doğal olması.

HESABIN kasada ödenmesi ve kasadaki genellikle müessese sahibi olan hafif göbekli amca...

LÜZUMSUZ BİLGİLER

İtalya'da bir ilkokul öğrencisi yanında getirdiği malzemeleri okul kantininden daha ucuza sattığı için 10 gün uzaklaştırma aldı. Fakat bir enstitü ona bir plaket gönderdi. Onlara göre çocuğun bu girişimi cezalandırılmak yerine, desteklenmeliydi.

TESPİTLİ YORUM

Aşk acısı değil de perdeyi takarken 'Oğlum düğme atlamışsın' sözü yıkar insanı.

NE KADAR OLDU?

Cenk Tosun'un Everton transferinden sonra İngiltere'ye giderken yanında götürdüğü sarı kapaklı turşu bidonu dikkat çekeli 3 YIL OLDU

ALKIŞLIYORUM

SON zamanlarda gece çok geç saatlerde arayıp kısık sesle ne yaptığımı soran sapığıma, ameliyat olan annemin uyku düzeninin bozuk olduğunu ve bu saatlerde çalan telefonla zaten çok az olan uykusunun bölündüğünü söyledim. Yine kısık sesle "Geçmiş olsun" diyip kapattı. Artık aramaz derken ertesi gece aynı saatte yine aradı ve yine aynı kısık sesle sordu: "Annen nasıl oldu?" Canım benim.