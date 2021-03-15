İlişkide tartı durumu

HİÇBİR ilişkinin kantarı ortada durmaz. Yani ilişkiler adaletsizdir.

Dengesizdir. Hep bir taraf kantarın topuzunu yer. Ağır gelir, karşı taraf ise hep altta kalmaya mahkumdur.

Seviyorsan bunu yaparsın, "Yapmam" diyemezssin.

Yani bir nebze ipin ucunu kaçırma gibi de düşünebilirsiniz.

Bir ilişkide denge, ilişki başladıktan çok kısa bir süre ortaya çıkan durumdur.

Ben hiçbir zaman eşit sevgi görmedim.

İlla bir taraf müsamaha gösteren taraf olur, alttan alan taraf olur.

Öbür taraf ise bu gösterilen anlayışı hak olarak kabul edip, dibine kadar sıyırıp iştahla kemiren taraf olur.

Sen hep anlayış gösterilen tarafta olmuşsan, daha önce kızmadığı şeylere, "Şimdi niye kızıyor ki?" diye düşünüp şaşırabilirsin, salaklık etme, şaşıracak bir şey yok. Bildiğin ezikspor kodrusunun ilk 11'inde yer alırsın. Bazı hallerde, hatta çoğu hallerde bir nevi saha üstünlüğünü elde etmektir.

Her sistem kararlı olmak zorunda değildir. Bir süre sonra, altta kalan taraf, yavaş yavaş yorulur, en sonunda da sistem tüm dengesini kaybeder.

Karşındakini çok fazla sevsen de, "Bir gün daha eşit bir dengeye kavuşurum" umudu ile yaşama.

Ahmaklık edersin. Çünkü ilişkinin dengesi, karşılıklı iki kişi ile alakalıdır. Çevre şartları, mevsim ve iklim gibi faktörlerle etkilenmez.

Yani dediğim, sen ile o, bir araya geldiğinizde, bin kere de baştan başlasanız, denge yine aynı şekilde kurulur.

Demek ki dengesiz bulduğumuz bir ilişki için ne yapmalıyız? Acı ama, ilişkiyi gözden çıkarıp, kendi onurunuzu kutarmaya bakınız derim ben..

Çünkü hiçbir kazanılmış hak, geri verilmez.

Karşınızdaki kişi kazandığı hakları size yedirmez, sonuna kadar savaşır.

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Kargalar, çocuklara yapılan Marshmallow Testi'ni başarıyla geçmiştir.

Yiyecek ikram edildiğinde daha iyi bir ikramın geleceğini görürlerse ellerindeki yiyeceği yemeden bekletiyorlardı.

TESPİTLİ YORUM

Sevgilisine taksitle hediye alıp taksidi bitmeden ayrılan adamın dramını film yapsam milyonları ağlatırım gibime geliyor.

NE KADAR OLDU?

Dünyayı bisikletle gezen Christian Jean, Marmaris'te emniyet şeridinde araba çarpması sonucu hayatını kaybedeli 6 YIL OLDU.

ALKIŞLIYORUM

BUGÜN bir arkadaşlık sitesindeki kişisel bilgilere bakıyorum.

Burcu balık, beslediği evcil hayvan balık, en iyi pişirdiği yemek balık, hobileri balık tutmak... Bir tek aradığı arkadaşa deniz kızı yazmamış Maşallah!