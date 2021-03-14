Halı saha ve spor salonu erkeği

ERKEKLER ikiye bölünmüş durumda. Bir kısım halı saha erkeği, bir kısım ise spor salonu erkeği. Şimdi ben iki kısımı da ele aldım ve bir karşılaştırma yaptım.

EĞER halı sahaya gidiyorsan döşü kıllı erkeklerden başka bir şey göremezsin. Ama spor salonu erkeği öyle mi?

Teri bile çikilata kokar abimin.

TABII ki karakterler de farklılaşıyor. Eğer halı saha adamıysa arkadaşını satma ihtimali düşüktür, hayata sağlam bakar. Arkadaş ortamı geniştir.

Karakter olarak daha güçlü olarak bilinir. Spor salonu adamıysa erkek arkadaşlar önemsizdir.

Ne, erkeğe mi vücudunu beğendiriyorsun?

Asıl hedef hatunlardır.

O yüzden arkadaş satma ihtimali yüksektir, ortam adamıdır, kız peşinde koşar.

ARKADAŞLIK demişken genellikle halı saha adamı maç sonrası bira içmeye gider arkadaşlarıyla.

Ama spor salonu erkeği göbeğine dikkat eder.

SPOR salonu erkeği ter kokusunu yok etmek için deodorant, halı saha erkeği hava soğuksa üşümemek için erkeği buram buram bengay kokar.

SPOR salonu erkeğinin kız arkadaşı salona gelip sevgilisini kenardan izleyemez. Ama halı saha erkeğinin hayatında bir fenomendir bu. Hatta gol atıp yüzük öpme gibi hareketler görülmüştür.

HALI saha adamı bedava baklava için ter akıtırken, spor salonu adamı yememek adına kasar da kasar.

SPOR salonu erkeği squash randevusuna gecikince randevu yalan olurken, halı saha erkeği maça gecikse bile onun yerine kenardan bir adam alınmış ve maç çoktan başlamış olur.

HALI saha erkeği, maç sonu kaybeden tarafın ödediği bir yemek/tatlı/içkiyle galibiyetini kutlarken, garibim spor salonu erkeği spor sonrası protein tozu yalar.

HALI saha erkeği, maç öncesinde evden çıkarken "Hanııımmm benim tozlukları nereye koydun?" diye bağrınır.

Spor salonu erkeği spor çantasını kendisi hazırlar.

SPOR salonu erkeği kışın dahi muhteşem diz altı şortu ve yüzücü atletiyle spor yapabilir.

Ama halı saha erkeğinin kışın böyle maça çıkması biraz cesaret ister afedersin.

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Osuruk parmak izi gibidir, bakteriyel bileşimleri kişiye özgüdür. Bu yüzden kendi osuruğumuzdan rahatsız olmayız ama başkasınınkinden rahatsız oluruz.

TESPİTLİ YORUM

Dünyada 100 kg olan bir insan Mars'ta 40 kg geliyormuş. Bebeğim sen şişman değilsin, sadece yanlış yerde yaşıyorsun üzme kendini bu kadar...

NE KADAR OLDU?

Afyonkarahisar'da arızalanan "UH-1H" tipi askeri helikopterin personelleri acil iniş yaptıkları tarlada, köylülerin evlerinden getirdikleri yiyeceklerle kurdukları yer sofrasında ağırlanalı 3 YIL OLDU

ALKIŞLIYORUM

LiSEDEYKEN Türkçe, İngilizce ve Almanca derslerinden başarısız olmuştum. Karneye bakan babamın sitemini hala unutamıyorum: "Bari birini geçseydin de hangi milletten olduğunu anlasaydık!"