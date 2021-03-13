Türk şakaları
ENSEYE tutulan işaret parmağı ardından seslenişle şakazedenin gözünü çıkarma çabası.
ŞAKAZEDENİN gömlek ya da tişörtünün sine bölgesini gösterip 'Bu ne lan' deyip elin dik yüzüyle burnu kırma çabası.
ÖĞRETMEN sınıfa girer, herkes ayağa kalkar.
Oturun dediğinde öndekinin altına yumurta çoktan konulmuş olur.
ARABAYI tanıdık kişinin üstüne sürmek.
KIŞI uyurken eline traş köpüğü dökmek suretiyle burnunu bir saç teli ile kaşındırarak elindeki köpüğü suratına sürmesini büyük bir keyifle izlemek.
KENDİNDEN küçük birini camdan aşağıya sarkıtmak.
DENIZ kenarı, balkon, falez, bilgisayar koltuğu, yedek kulübesi gibi yerlerde bir şeyler seyrederken arkasından dolanarak omuzlarından sarsılmak sureti ile tutmasaydım düşüyordun diyerek yüreği ağıza getirme durumu.
EŞOFMAN ya da şort giymiş arkadaşın donunu ulu orta bir yerde indirmek.
AYAKTA duran birinin arkasına yaklaşıp dizleri kırmak ve kişiyi kucağa oturtmak.
ENSEYE "Bugün cuma enseyi kapa" diyerek şaplak indirmek.
OTURURKEN sandalyeyi altından çekmek, çanağı kırmak.
SİGARA içini boşaltıp kibrit başı yerleştirmek.
KAPININ arkasına geçmek suretiyle bir hışımla "Baaaa" diye bağırarak bir yandan öd diğer yandan boh ile izotonik bir karışım oluşturulması.
ŞAKA yapılacak kurban kişisine anlamsız birkaç kelime söyleyip akabinde "Zzt Erenköy" demek.
ÇAYI karıştırdıktan sonra sıcak çay kaşığını başkasının eline değdirmek.
"Laaa işşşşş" derse karşıdaki tadından yenmez.
TÜKÜRÜĞÜ bile donduracak derecede soğuk olan havada, arkadaşın kulağına parmakla vurmak.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Goodfather filminde "mafya" kelimesi hiç kullanılmamıştır.
Çünkü film mafyanın emriyle yapılmıştır.
TESPİTLİ YORUM
Para mutluluk getirmiyor diye düşünen arkadaşlar.
Belki size getirmiyordur, verin bir de ben deneyeyim lan.
Ne olur!
NE KADAR OLDU?
Türkiye, Coronavirüs ile tanışalı 1 YIL OLDU
AlkışlıYorum
MUTFAKTA karım yemek yapıyor. 7 yaşındaki oğlum da tam arkasında karımın kafasına doğru bakışlarını dikmiş bir vaziyette duruyor. "Ne yapıyorsun?" diye sordum cevap vermediği gibi bakışlarını da çekmedi.
Annesi arkasına dönünce hemen kaçtı.
Karıma sordum;
"Benim beynimi yıkamaya çalışıyormuş" dedi. Bu veletler çok fena, çoook...
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