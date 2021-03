Kaybolan şeyler

ANAHTAR: Erkeksen ön ceplerini karıştırırsın, sanki tombala çekecekmişcesine ama bulunamaz. Sağa, sola bakarsın yok. Eğer kadın isen çantaya elini daldırırsın. Ben 15 dakika çantanın içinde kaybolmuş kadın tanıyorum.

CEP TELEFONU: Anahtar ile yakınlık gösterir kaybolma süresi. Hatta bu konuda kendini kaybederek iş yerini, evini cep telefonu ile arayıp "Cep telefonum orada mı?" diye soran bile gördüm. Allah'tan çaldırayım mı diyen biri çıkar.

ŞARJ ALETİ: Lanet olsun o şarj aletlerine. Ararken insanın şarjını bitiriyor. Telefonsuz yapamayan insanlar, şarjları bitince, halay çekerken bir anda Karadeniz horonuna dönebilirler. Şarjı buldukları zaman ise bir Zeybek havasıyla günü bitirirler...

KUMANDA: Yastık aralarını, koltuk altlarını seven kumanda, sanki bir komando gibi kamufle olabiliyor. Aylarca arayıp koltuğun arkasında bulunabiliyor. Telefon gibi de değilsin ki çaldırıp bulalım.

Kaybolma kardeşim ya.

ÇORABIN TEKİ: Kesinlikle tek eşliliği seviyor bu çoraplar. Ya da başka çorabın eşiyle aldatıyor diğer eşini. Her seferinde tek eşini bulup, diğerini aramakla geçer ömrümüz.

GÖZLÜK: Gözlük kullanıyorsanız zaten gözlüğü takmadan bulmanız zor olabiliyor.

Haa artistliğin timsali güneş gözlükleri, hak ettiği davranışı belli bir süre sonra alamıyor.

Hor görülüyor, öylece bir yere savruluyor. Bence bu davranışların intikamını alıyor. Çünkü yeniyken "Aman çizilmesin, düzgün koyayım, aman temizleyeyim" derken bu ilgi azalıyor.

ÇAKMAK: Sigara kullanıyorsanız en büyük derttir. Çakmaklarımı yutan bir kara delik var sanki, her gün kayıp... Ve iddia ediyorum, yeryüzünde bu kadar sık yer değiştiren başka bir nesne yok. Çıkarsın sigara içmeye çakmak yok. Başka sigara içen bir kahraman görüp dilenirsiniz. Fakat çakmak genellikle el değiştirir. Arkadaşlar sağolsun, eli uzun olabiliyor.

USB BELLEK-FLASH DİSK: Teknoloji ilerledikçe boyutları küçülen bu aygıtlar, içerisindeki önemli bilgilerle kaybolduğunda insanı aygır gibi sinirli yapabiliyor.

TOKA: Zaten kadınlar için kaybedilmek üzere üretilmiştir. Ne kadar kadın tanısam toka arayışındadır.

KALEM: Kapağımın kalemidir aslında o. Sürekli kalem kaybolur, kapak elimde kalır.

LÜZUMSUZ BİLGİLER

'Meksika'da Kaçırılmaktan Kaçınmak' konusunda uzman olan bir adam 'Meksika'da Nasıl Kaçırılmazsınız?' konulu bir konferans verdikten sonra Meksika'da kaçırıldı.

TESPİTLİ YORUM

Sevgilim aradı, "Uykum var kapat" dedim. O uykum olmasına şaştı, ben de sevgilim olmasına. Yanlış numaraymış zaten.

KADAR OLDU?

İbrahim Tatlıses Almanya turnesi sırasında 5 yıldızlı otelde mangal yapalı 19 YIL OLDU.

ALKIŞLIYORUM

Tıka basa dolu otobüste bir kadına yer verdim.

Teşekkür edip oturdu. "Afiyet olsun" dememle başladı kızmaya.

Ağzımı açmama fırsat vermeden binbir lafla yerin dibine soktu beni. Bıraksaydı, o zamanlar ek iş garsonluk yaptığımı ve her teşekkür edene "Afiyet olsun" dememden mütevellit ağız alışkanlığı olduğunu söyleyecektim.