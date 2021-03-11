***BEKARLIK limanından saadetler diyarına mutluluk adlı gemiyle yolculuğa çıkıyoruz. Bizi uğurlamaya gelirseniz seviniriz.
***Filmin adı: MUTLULUK Süresi: ÖMÜR BOYU Başrollerde: S&S Bilet Ücreti: SADECE ALKIŞ Sevgili Dostlar, 7/ 7/ 2007 Salı günü saa 20-24 arası. Mutluluk oyununda sahneleri birleştirdik.
Ve bugün perdeyi açıyoruz.
Tek perdelik bu oyun siz salonu terk ettikten sonra da sürüp gidecektir. Ve perde, yaşam bizi ayırıncaya kadar inmeyecektir.
Bu iki kişilik oyunun galasında hep birlikte olalım...
***SÜNNETÇI amca sordu.
Son kararın mı oğlum? İçime bir korku doğdu.
Joker hakkımı kullanıyorum.
Anne ve babama danışıyorum.
Dediler ki artık zamanı doldu.
Ben de sünnet oluyorum.
Bütün sevenlerimi sünnetime bekliyorum.
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Değilim ürkek, gelin görün olacağım sünnet, herkes görsün nasıl olunurmuş erkek.
***LEYLA ile Mecnun'u görmemiş, Kerem ile Aslı'yı duymamış, Ferhat ile Şirin'i bilmiyor olabilirsiniz.
Titanik'i de seyretmediyseniz.
Bu fırsatı sakın kaçırmayın.
Bu büyük aşkın nikâh/düğün gecesinde/gününde, bizleri onurlandırmanız dileğiyle…
***TANIMIYORSANIZ beni, görmek isterseniz beni, en neşeli günümde, mutlu edersiniz beni.
16 Agustos Pazar günü sünnetçi, kesecek pi..mi, bilmiyorum akibetimi. Ağlarsam ayıplamayın beni, yapılacak sünnet düğünüme bekliyorum hepinizi.
***BÜYÜDÜK şimdi evleniyoruz, bu mutlu günümüzü görmeye sizleri de bekliyoruz.
***SEVENLER hep mesut olsun. Düğün mutlu bir yol olsun. Herkes bilsin, herkes duysun. Gelen dostlar sağolsun.
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GEREĞİ düşünüldü.
Birbirine karşı mutluluk suçunu ikna etmiş olduklarından Medeni Kanun'un 4721 Maddesi'ne göre evlilik cezasına çarptırılmışlardır.
Sizleri de aralarında görürlerse, suçları ömür boyu mutluluğa dönüşecektir..
LÜZUMSUZ BİLGİLER
80'lerde 14 ve 16 yaşlarındaki Boston'lı iki delikanlı, ortak bir birikim hesabı açtılar.
Amaçları da New York'taki oyunculuk seçmelerine katılabilmek için para biriktirmekti...
Büyük olanın adı Matt Damon, küçüğün adı da Ben Affleck'ti.
TESPITLİ YORUM
Elektrik kesikken lambanın düğmesiyle oynadıktan sonra "Lan şimdi düğme açık mı kaldı kapalı mı?" diye düşünmekten beynim alev topuna döndü.
NE KADAR OLDU?
Serhat Akın, Hadise için "Hadise yıllar önce tanıştığımızda küt saçlı ve çirkindi. Beğenmemiştim. Sonradan açıldı. Arap atı gibi" diyeli 3 YIL OLDU.
ALKIŞLIYORUM
"SENİ seviyorum, hem de çok seviyorum" dedim. "Sevme beni" dedi. "Neden?" dedim. "Sonra çok üzülürsün" dedi. Daha 3 yaşında ama çözmüş hayatı...