İlginç davetiyeler

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GEREĞİ düşünüldü.

Birbirine karşı mutluluk suçunu ikna etmiş olduklarından Medeni Kanun'un 4721 Maddesi'ne göre evlilik cezasına çarptırılmışlardır.

Sizleri de aralarında görürlerse, suçları ömür boyu mutluluğa dönüşecektir..

LÜZUMSUZ BİLGİLER

80'lerde 14 ve 16 yaşlarındaki Boston'lı iki delikanlı, ortak bir birikim hesabı açtılar.

Amaçları da New York'taki oyunculuk seçmelerine katılabilmek için para biriktirmekti...

Büyük olanın adı Matt Damon, küçüğün adı da Ben Affleck'ti.

TESPITLİ YORUM

Elektrik kesikken lambanın düğmesiyle oynadıktan sonra "Lan şimdi düğme açık mı kaldı kapalı mı?" diye düşünmekten beynim alev topuna döndü.

NE KADAR OLDU?

Serhat Akın, Hadise için "Hadise yıllar önce tanıştığımızda küt saçlı ve çirkindi. Beğenmemiştim. Sonradan açıldı. Arap atı gibi" diyeli 3 YIL OLDU.

ALKIŞLIYORUM

"SENİ seviyorum, hem de çok seviyorum" dedim. "Sevme beni" dedi. "Neden?" dedim. "Sonra çok üzülürsün" dedi. Daha 3 yaşında ama çözmüş hayatı...