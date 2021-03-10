En saçma komplo teorileri

TWITTER'DA insanlar #StupidConpiracyTheories başlığı altında duydukları en saçma yaygın görüşü veya komplo teorisini paylaşıyor.

Ortaya da hayli ilginç şeyler çıkıyor:

Dünya düzdür.

2021 yılında en tuhaf gelen teorilerin başında elbette düz dünya var.

11 Eylül olayları gerçek değildi.

2021 yılında hala bu konu tartışılıyor.

Kuşlar gerçek değil.

KUŞLARIN hükümetler tarafından gözlem yapan drone'lar olduğunu iddia eden ve binlerce taraftarı olan bir topluluk olduğunu söylesek belki inanmazsınız ama gerçekten böyle bir grup var.

5G teknolojisini Papa yönetiyor.

BIR ara Coronavirüs'ün de bu teknolojiyle yayıldığı söyleniyordu.

COVID bir yalan.

MILYONLARCA insan öldü, tarihte onlarca büyük kayıplı pandemi yaşandı; ancak bazı insanlar halen bu hastalığın var olmadığını düşünüyor.

CIA, baykuşları insanları gözetlemeleri için eğitti.

PEKI gördüklerini nasıl raporluyorlar acaba?

Büyük orman yangınlarına Yahudilerin uzaydan gönderdiği lazer ışını sebep oluyor.

YAHUDI lazeri bildiğiniz ciddi bi komplo teorisine dönüşmüş. 11 Eylül'ün de bu ışınlarla gerçekleştirildiğini düşünenler var.

Kurtları ay yönetiyor.

Ulumaları da aslında dünyadan uzaya gönderilen bir sinyal.

GÜZEL kafalar gerçekten.

Kızıl nüfusun soyu yakın zamanda tükenecek.

BU şekilde pek çok haber yapılsa ve kızıl geni çekinik olsa da, bilimsel çalışmalara göre şimdilik soyun tükenmesi gibi bir durum söz konusu değil.

Mavi yiyecekler uzaylıların bize dayattığı bir şey. Aramızdaki uzaylılar yerken dikkat çekmemesi için devletler sıradan insanları da tamamen yapay olan mavi yiyecekleri yemeye teşvik ediyor.

HADI canım!

Ay gerçek değil, sadece bir hologram.

AY'A gidilmediğini iddia eden çok ama Ay'ın olmadığını iddia edenler yeni çıktı. onedio.

LÜZUMSUZ BiLGiLER

1887 yılında, bir grup erkek Susanna M. Salter'ı (ve böylelikle kasabadaki bütün kadınları) aşağılamak için onun ismini belediye başkanlığı seçimi için oy pusulasına yazmışlardır. Ancak aşağılanmak yerine Salter yüzde 60 oyla seçimi kazanıp Amerika'nın ilk kadın belediye başkanı olmuştur.

TESPiTLi YORUM

Tartılırken göbeğini içine çeken insanlar var. Hepsiyle aynı atmosferde solunum yapıyoruz.

NE KADAR OLDU?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, F-16 seslerinden endişelenen Yunan mevkidaşı Nikos Kocias'ı "Sizi hedef almıyorlar endişelenmeyin" diyerek yatıştıralı 3 YIL OLDU

ALKIŞLIYORUM

Az önce dalgın bir şekilde gözlerini duvara dikip öylece bakan ablama "Nereye bakıyorsun?" diye sordum. "Aklıma bir şey geldi de; ona bakıyorum." dedi. Projeksiyonla duvara mı yansıdı nedir!