90’lı yılların saçma esprileri
Zaten bilmesin de!
Şimdi gülmüyoruz ama fakat o zaman gülüyorduk nedense. Hadi bakalım biraz nostalji yapalım.
NABER?
- Haberler bitti hava durumuna geç.
ÖYLE Mİ?
- Öğle değil akşam! Baban evde kel tavşan!
YAAAAA?
- Yağ değil yoğurt.
SANA NE!
- Saman ye, daha doymadınsa beni ye, daha doymadınsa kusmuğumu ye....
İYI AKŞAMLAR.
- Kovalasın seni tavşanlar.
ABUZİBİBİTTİNG...
- Haaaa?
- Zırttt Erenköy.
ABUZİBİBİTTİNG...
- Haaaa?
- Zırttt tokayi.
CEM'İN sana selamı var.
- Hangi cem?
- Sivilcem. Zuhahahahahahah.
SANA bir fıkra anlatayım mı?
- Anlat.
- Anlat demekle olmaz. Sana bir fıkra anlatayım mı?
- Eee!!
- Eee demekle olmaz. Sana bir fıkra anlatayım mı?
5X5?
- 25
- Afferin bizim kelleş gitte duvar yerleş.
ŞİMDİ ben sana illeri sayıcam sen de at diyeceksin:
- Ankara.
- At.
- İstanbul.
- At.
- Aydın.
- At.
- Tokat.
- At.
- Çatttttt.
ALTI kere altı?
- Otuz altı.
- Babanın bıyığı yolda kaldı muhahaa.
HERHANGİ bir nesne bulunur havaya kaldırılarak bağırılır.
- Bu kimin?
- Benim!
- Annen evde gelin ahahaha.
BU yılbaşı baloya katılacağız.
- Vayy, ne balosu?
- PTT balosu.
- PTT?
- Pijama Terlik Televizyon.
LAN deme lan babam kızıyo lan.
PAMUK prensesin ablası kimdir?
- Keten prenses.
CEM'İN selamı var - Hangi Cem?
- Oo poptur Ceem.
WHAT? Ne demek ?
- Ne' demek.
- Ben de onu diyorum işte ne demek?
- Ne demek işte!
HEY Cooorç versene boorçç!
- Olmaz maykıl bende de yok.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
1995'te Daniel Luther Heiss isimli mahkum, hapishane bilgi kitapçığındaki anahtar fotoğrafının, hapishanenin gerçek anahtarı olduğunu keşfediyor.
Bunu hücre arkadaşı, eğitimli bir mücevher ustası olan Shane Baker'la paylaşıyor.
Baker, anahtarın bir kopyasını yapıyor ve birlikte kaçıyorlar!
NE KADAR OLDU?
Şanlıurfa'da mağaraya baskın yapan polis kumarhaneyle karşılaşalı BİRKAÇ GÜN OLDU
TESPİTLİ YORUM
Kızlar uzun süredir giydiğiniz eşofman belinizden kayıyorsa kilo verdim diye sevinmeyin, lastiği gevşemiştir onun...
AlkışlıYorum
YILBAŞI milli piyango çekilişinde biletimize 100 TL çıktı. Bir haftadır ailecek parayı kim harcayacak kavgası yapıyoruz. İyi ki büyük ikramiye bize çıkmamış; neyimize gerek!
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