Kadınlar süperdir
Geç kalmış olsa bile metroda makyaj yapıp derli toplu ofise gelmek:
GEÇ kalmış olsa bile paspal bir halde işe gelmek asla onlara göre değil! Hem kendine hem de işine olan saygısından, bulduğu ilk fırsatta kendine çeki düzen verir, güne güzel başlar.
Aynı anda hem sigara içip hem oje sürmek:
YAPMAK istedikleri iki şey varsa diğerinden asla vazgeçmezler. Multitasking onlar için çocuk oyuncağı!
Özellikle yapmaktan keyif aldıkları bir şeyse ve zamanları da varsa keyfini çıkara çıkara yapmak onlar için gerçek meditasyon!
Umumi tuvalette bile kendini baştan yaratmak:
BIR kadının kendine biraz çeki düzen vermesi için büyük paralara, erkeklerin eleştirdiği gibi uzun saatlere asla ihtiyacı yok. Kendilerini çok iyi tanıyıp neye ihtiyaçları olduğunu, ne istediklerini her zaman bildikleri için istedikleri an, istedikleri yerde kendilerini baştan yaratabilirler ve bunu birkaç küçük dokunuşla yaparlar!
Ayaklarını yara yapan topuklularla toplantıdan toplantıya koştururken asaletini korumak:
KADINLARIN acı eşiğinin yüksek olduğu doğru. Ancak burada olay canlarının yandığını belli etmemek değil, topuklu ayakkabı giydikten sonra onu taşımayı bilmek, her durumda, her ortamda asaletini korumak.
Ofiste giydiği kıyafeti küçük dokunuşlarla gece kıyafeti haline getirmek:
HİÇBİR erkeğin akıl sır erdiremediği meselelerden biri de bu! Daima ne istediklerini bilmeleri ve analitik düşünme yetenekleri sayesinde ne ekleyip ne çıkarmaları gerektiğini çok iyi bilirler ve bunu öyle büyük bir ustalıkla, küçük dokunuşlarla yaparlar ki nasıl olduğunu siz de anlamazsınız!
İşten dönüp son dakika misafirine yarım saat içinde masa donatmak:
KADINLAR her an her duruma karşı hazırlıklıdır ve bir acil durum planları vardır.
Ancak bu acil durum planları asla baştan savma olmaz.
Ortaya ne koyuyorlarsa onu her zaman en iyi şekilde yaparlar.
Bulaşık makinesini maksimum kapasitesinde ama yine de düzenli bir şekilde doldurmak:
ONLAR için çocuk oyuncağı! Daha yerleştirmeye başlarken düzenli tutarlar, maksimum kapasitede doldurur, makineyi boşaltırken de her şeyi tek seferde kolayca kaldırırlar.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
AMERİKALI büyükanne Linda Wolfe, tam 23 kez evlendi.
68 yaşında dünyanın en çok evlenen kadını unvanıyla Guiness Rekorlar Kitabı'na girdi. Hayatta kaldığı sürede yeni evlilikler yapacağını söyledi.
UĞUR böcekleri, tarlalardaki küçük böceklerle beslenir ve uğur böceğinin bol olduğu yıllar mahsul açısından verimli geçmektedir.
Çiftçiler de bu yüzden onlara uğur böceği demiştir.
TESPİTLİ YORUM
Türk kızına sormuşlar:
"Fotoğraf altına yazdığın şarkı sözü/ şiir ile ne mesaj vermeye çalışıyorsunuz?" o da demiş ki: Uf sana ne be salakkk!
AlkışlıYorum
"İNECEK var kaptan" diyorum.
"Burada mı?" diyorsun. "Evet" diyorum, devam ediyorsun.
"Kaptan müsait yerde indirir misin?" diyorum, yine "Burada mı?" diyorsun.
"Sen paket yap evde inerim ben!" deyince bozulmayacaksın o zaman!
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