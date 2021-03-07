Türk düğünleri

MUTLAKA düğün salonu organizasyonundan yolunuz geçmiştir.

Şöyle bir hatırlayalım bizim düğünlerimizin geleneksel özellikleri nelerdir...

Önce "Düğüne erken gidelim ve yer kalmaz sonra" mantığıyla düğüne erken gidilir. Akrabalar yerini alır. Gelinin sadıcı artist tavırlarla bir oraya bir oraya koşturur. Gelinin en yakın arkadaşları, inanılmaz makyaj kutusuna girer ki amacı "Ben gelinin en yakın arkadaşıyım" imajı vermektir.

Sonra aslında daha önce gördüğünüz tipler evrim geçirmiş gibi yavaş yavaş ortaya çıkar.

Tanıdıkları gördüğünüzde uzaktan selamlarsınız. Çünkü hengamede yerinizi kaybetme korkusu yaşarsınız.

Düğün şarkıcılarını unutmayalım.

Hepsi Cengiz Kurtoğlu, Arif Susam ve Ümit Besen tarzındadır.

Bunları demişken neden düğünde "Gelin olmuş gidiyorsun" ve "Nikahına beni çağır sevdiğim" söylenir anlamış değilim.

Düğün şarkıcısının "Çocukları pistten alın" anonsunun sürekli tekrarlandığı bir özelliği de vardır.

Çünkü ortada yaşları 3 ila 13 yaşında veletler koşturarak varyateler yaparken görülür.

Gelinin ayakkabısının altına ismi yazılsın diye sıra bekleyen kadınlar, kızının adını yazdırmak için kızını kolundan çekip gelin odasına sürükleyen teyzeler.

Aşırı fondötenden iyice yağlanmış, cart renkli simli far sürülmüş yüzler. 50-60 senede hangi elle tokalaşıp hangi yanaktan öpmeye başlayacağını çözememiş, otomatiğe bağlamış şekilde el sıkışıp öpüşen gelin ve damatın ezberini bozan amca...

Veee gelin damat gelir. Pasta ilk önce aynı bıçağı tutarak kesilir.

Sonra kollar birbirine geçirerek birbirlerine gazoz içirmesiyle alkış kopar. Takı töreninde damat ile gelinin sürekli gülmekten artık birkaç gün mimikleri gülme olarak kalacaktır. Klasik damadının bilmem neyi bilmem ne taktı ile şov yapılır.

Sonra birkaç kişi çıkar oynamaya başlar. Yaşları 20 ile 50 arası değişen kadınlar, sol ya da sağ eliyle saçlarını yukarıdan toplayarak dizler bükük konumda kıvırtır. Bu şekilde çok seksi hissederler. O saçı neden toplarsın öyle tepeden? "Terledim ondan" lafı yalandır. Amaç ense şovudur. Onun dışında "Oynamam yok vallahi oynayamam" diyenlerin hiç oturmadıkları görülür. Halaylar horonlar derken bir bakın gelin ile damada "Bitse de gitsek" bakışını mutlaka görürsünüz.

LÜZUMSUZ BİLGİLER

2001 yılında Dünya Kupası Okyanusya elemelerinde Avustralya, Amerikan Samoası'nı 31-0 yenerek bir resmi milli maçtaki en farklı skorlu galibiyeti elde etti.

TESPİTLİ YORUM

Kadınlar ilgi bekliyor diyorsunuz da, erkekler tren mi bekliyor sanıyorsunuz?

NE KADAR OLDU?

Malatya'da düğün fotoğrafçılığı yapan Onur Albayrak, fotoğraf çekimi için gittiği bir düğünde gelinin 15 yaşında olduğunu öğrenince, "Çocuk gelin fotoğrafı çekmem" deyip damadı döveli 3 YIL OLDU.

ALKIŞLIYORUM

"BENİM hemşehrilerim insana çok kıymet verir. Hatta damatlar el üstünde tutulur, onlara iyi bakılır" dediğimde, "Niye? Kızlarınızı geri verirler diye mi korkuyorsunuz?" diyen teyze, itiraf ediyorum ben bu açıdan hiç düşünmemiştim!