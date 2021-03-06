İndirim gören kadın

ASKILAR ve soyunma kabinlerindeki mahşeri kalabalığı, Sırat Köprüsü'nü geçmek için bekliyormuşcasına kasa sırasına girmiş erkekleri, yüzde 50 indirimdeki bluzu almak için birbiriyle kıyasıya savaşan kendi çaplarında Amazon olan kadınları ile tam bir çurcunadır, büyük bir kaosun hakimiyeti altındadır.

Gün sonunda sürümden kazanmayı planlayan mağaza yönetimi, herhalde bugün de çalışanlarına verdiği ekstra ücretler sayesinde müşteri memnuniyetini kazanmaya çalışıyor. Yoksa şayet orada çalışanlara akıl ve beden sağlığı diliyorum. Nitekim bir mağaza satış görevlisi için büyük bir sınavdır o gün! Müşteriler ise artık birebir salı pazarına dönmüş mağazanın içinde zevklerine uygun bir şeyler aramayı ölesiye dek sürdürebilecek bir alışveriş coşkusuyla ve enerjisiyle dolaşmaktadır. Bazıları çoktan delirmiştir, gözlerinin akı kırmızı olmuştur. Çok çok dikkat etmesi lazım insanın kendisine oradayken..

ERKEKLER

Erkeklere tavsiyem, bu anlamlı günde beyaz gömlek giyip sevgilinizin peşinde salak salak dolanmayın. Aradığını bulamayan hatunlar hemen, "Bunun 38'i var mı?" gibi sorularıyla başınıza üşüşür.

Son kalan tişörtü aynı anda tuttukları için kavga edenleri, sıcaktan ve kalabalıktan fenalaşanları, denemek için topladıkları giysi dağının ardında kaybolanları görebileceğiniz ve ayrıca erkeklerin müstakbel eşlerinin gerçek yüzünü görebilecekleri yegane fırsat günlerinden biridir.

Kadınlar çok vahşidir bu yerde. Normalde askı niyetine kullandıkları erkeklerini, hız kestikleri sebebiyle getirmezler yanlarında.

Elinizden, kolunuzdan, kabininizden sarkabilen kıyafetleri bile çekip kapıverirler...

Lanet olsun batsın indirimin der, medeniyet diye ağlayarak terk edersiniz orayı...

TAVSİYELER

Bugünü bekleyen kızlar mümkünse indirim günleri kapsamında kendi haline bırakılmalı, şehir dışına çıkılıp kızlara da "Bir süre kafamı dinlemek istiyorum hayatım" veya "Çok önemli bir iş seyahatim var" bahanelerinden en uygun biri, yahut ikisi zerk edilmelidir. Aslında evvelden önlem alıp indirim canavarı alışveriş tutkunu kızlarla münasebet kurulmamalıdır. Er kişinin en temel düşüncesizliği burada yatmaktadır.

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Bir adam okyanusta kayboldu ve 33 gün sonra Marshall Adaları'nda kıyıya vurdu... Ve 50 yıl önce kaybolan ve bir daha haber alınamayan amcasının tam olarak aynı yere yerleşip kendine yeni bir hayat kurduğunu öğrendi.

TESPİTLİ YORUM

Edebiyat yapma! Felsefe yapma! Caz yapma! Artistik yapma! Bu ülkede kültür ve sanatın bu kadar geliştiğine şükretmek lazım.

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