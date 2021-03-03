Uzay aracı yazıları

YILLARCA kamyoncuların çok iyi bir şair olduğunu düşünürdüm. Kamyon arkası yazıları yarışmaları yapılırdı.

Hatta hatırladığım kadarıyla birinci olan yazı şuydu:

"KAMYON ÇEKER BİR TON.

GÖNLÜM ÇEKER PARİS

HİLTON." Ama artık kamyon arkası yazıları tarihe karıştı.

Çünkü yasaklandı. Yerini düğün arabası yazıları minübüs içi yazıları aldı. Ama ilerde bizim de uzay aracımız olacak. Uzaya bir Türk yollayacağız. Bununla ilgili dizeler hatta reklamlar yapıldı.

Eee tabi ki uzay aracımız olur da uzaya aracı yazılarımızı paylaşmaz mıyız? Biz de uzay gemisi yazıları nasıl olur dedik.

İşte en beğendiklerimiz...

GÖZLERININ hastasıyım, Apollo'nun ustasıyım.

SAMANYOLU'NUN ustasıyım Jüpiter'in hastasıyım.

TEK rakibim Apollo 13.

ASTRONOTSUN dediler, kız vermediler...

SELAM uzaylı biz vallaha dostuz!

TEK rakibim Türk Hava Yolları.

YÖRÜNGEYE girmeden fırlama, NASA'ya kötü haber yollama.

O şimdi astronot.

KAYAN bir yıldız görürsen beni hatırla demiştin.

DÜNYA, ahiret bacımsın uzayda yakalarsam affetmem.

HATALIYSAM NASA'yı arayın.

SAVULUN uzaylılar Türkler geliyor.

NEIL Armstrong sağ olsun.

GIRME yörüngeme savrulursun.

HER ne kadar galaksinin tozlu nebulozlarında savrulsak da biz harbi Sivaslıyız.

BIZE her yer TRABZON.

UZAY dikenli bir hayat sevenlerde mi kabahat?

FEZALIM.

BÜYÜYÜNCE Challenger olacak.

DÜNYALILAR duruşuma, uzaylılar uçuşuma hasta.

RAHMETLI de ışınlardı...

GÖNLÜNDE yer yoksa güzelim, ben havada da giderim.

AYAĞINI yerden keserim.

DÜNYALISIN dediler kız vermediler.

MARS: 1.200 Jüpiter: 1.300 Satürn: 1.300 Uranüs: 1.500 İndi-bindi: 1.000

LÜZUMSUZ BİLGİLER

1980'lerde su altından gelen sesler keşfeden İsveç ordusu, bu seslerin düşman Rus denizaltılarına ait olduğunu düşünmüş, bunun üzerine iki taraf arasında diplomatik sorunlar ortaya çıkmıştı. Fakat daha sonraları Nobel kazanan araştırmacılara göre, bu sesler denizaltılarına değil, balıkların çıkardığı gazlara aitti!

TESPİTLİ YORUM

Market poşetini eline alanın diyar diyar gezdiği tuhaf bir sokağa çıkma yasağı yaşıyoruz. Ülke genelinde market poşeti Japon pasaportundan daha itibarlı açamadığı kapı geçemediği sınır yok.



ALKIŞLIYORUM

GEÇENLERDE annemle televizyonda film izliyoruz. Şu meşhur saç tokasıyla kilit açma sahnesi. "Senelerdir denerim, bir türlü beceremedim şu tokayla kilit açmayı" dedim. Annem "Ben çook açtım" deyip yüzüme doğru sırıttı. Herhalde gençliğindedir diye düşünürken birkaç saat sonra jeton düştü. Kilidini kapalı bırakıp açık bulduğum günlüklerim... Günlükleriiimmm...