İki şey

BUGÜN bulduğum çok güzel bir yazıyı sizinle paylaşmak istiyorum...

İki şey 'kalitesiz insan'ın özelliğidir:

1- Şikayetcilik 2- Dedikodu

İki şey çözümsüz görünen problemleri bile çözer:

1- Bakış açısını değiştirmek.

2- Karşındakinin yerine kendini koyabilmek.

İki şey yanlış yapmanı engeller:

1- Şahıs ve olayları akıl ve kalp süzgecinden geçirmek.

2- Hak yememek.

İki şey kişiyi gözden düşürür:

1- Demagoji (Laf kalabalığı).

2- Kendini ağıra satmak (övmek, vazgeçilmez göstermek).

İki şey insanı 'nitelikli insan' yapar:

1- İradeye hakim olmak.

2- Uyumlu olmak.

İki şey 'ekstra değer' katar:

1- Hitabet ve diksiyon eğitimi almak.

2- Anlayarak hızlı okumayı öğrenmek.

İki şey geri bırakır:

1- Kararsızlık.

2- Cesaretsizlik.

İki şey kaşif yapar:

1- Nitelikli çevre.

2- Biraz delilik.

İki şey ömür boyu boşa kürek çekmemeni sağlar:

1- Baskın yeteneği bulmak.

2- Sevdiğin işi yapmak.

İki şey başarının sırrıdır:

1- Ustalardan ustalığı öğrenmek.

2- Kendini güncellemek.

İki şey başarıyı mutlulukla beraber yakalamanın sırrıdır:

1- Niyetin saf olması.

2- Ruhsal farkındalık.

İki şey milyonlarca insandan ayırır:

1- Sorunun değil, çözümün parçası olmak.

2- Hayata ve her şeye yeni (özgün, orijinal, farklı) bakış açısıyla yaklaşabilmek.

İki şey gelişmeyi engeller:

1- Aşırılık (mubalağa, abartı, ifrat, tefrit)...

2- Felakete odaklanmış olmak.

İki şey çözüm getirir:

1- Tebessüm.

2- Sukut (susmak).

İki şeyin değeri kaybedilince anlaşılır:

1- Anne.

2- Baba.

İki şey geri alınmaz:

1- Gecen zaman.

2- Söylenen söz.

İki şey ulaşmaya değerdir:

1- Sevgi.

2- Bilgi...

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Petrol milyarderi J. Paul Getty, malikanesine ankesörlü bir telefon koydurmuştu. Çünkü evine gelen misafirlerinin telefon konuşmalarının faturasını ödemek istemiyordu.

TESPİTLİ YORUM

Allah'tan hayatımdaki hiçbir şey yolunda gitmiyor da bir terslik olacak diye korkmuyorum, endişelenmiyorum.

NE KADAR OLDU?

Asya Şampiyonlar Ligi'nde İran ekibi Sepehan ile Suudi Arabistan ekibi Al Ahli arasında oynanan maçta sahaya el bombası atılalı 10 YIL OLDU

ALKIŞLIYORUM

TEM çıkışı, orta şeritten ağır ağır ilerlerken, uzaklardan trafik polisinin sesini işitiyorum:

"Arkadaşlar, emniyet şeridini boşaltalım, kazaya gidiyoruz." Bir süre sonra: "Arkadaşlar, emniyet şeridini boşaltalım, kazaya gidiyoruz, adamlar ağaç oldu!" Ve final!: "Arkadaşlar!

Hmfff. XX79!

Do you speak Turkish?"