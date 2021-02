Büyüdüğün an

SANA amca diyecek bir çocucuğu kucağına aldığın an.

SENDEN beş yaş küçük birine 'abla' diye hitap edildiğini duyduğun an.

BABADAN para alırken utandığın an.

AKRANLARININ düğününe katıldığı andır.

KÜÇÜKLÜK fotoğraflarına bakıp, 'Bu şapşal yaratık ben miyim?' deyip; gözünüzden birkaç damlanın tebessümle düştüğü andır.

'EVLENMEYI düşünmüyor musun?' soruna maruz kalmaya başladığı anlar.

KESINLIKLE sorumluluklarının büyüdüğü andır. Sadece anlamaz aynı zamanda hisseder.

AKRANLARIN çoluk çocuğa karıştığında; "Ben hala bir baltaya sap olamadım lan" denilen andır.

MAGNUM adlı dondurmanın o kadar da pahalı olmadığını farkettiği andır.

BABANIZIN ev bütçesine katkı yapmanızı istediği andır.

DONDURMA yiyip yiyemeyeceğine kendin karar vermen ve canının pek de dondurma istemiyor olması...

SOKAKTA top oynayan çocukların, top sizin yakınınıza geldiğinde "abi" değil de "amca" diyerek sizden topu istedikleri an.

ARTIK kısa cümleler kurduğu an.

BAYRAMDA harçlık alıcam diye beklerken harçlık verdiği andır.

GIYMEK üzere dolaptan alınan tişörtün, babanın tişörtü gibi koktuğu an.

KENDINI hiçbir yere ait hissetmediğin an...

ETRAFTAKI dağınıklığa dayanamadığı andır.

KÜÇÜK şeylerden mutlu olunamadığı andır...

İSTEKLERIN gerçekleşmediğinde ağlamadığın andır.

AILENIZIN gözünde hiç büyümeyeceğinizi anladığınız andır.

14-15 yaşındaki kızlar size amma büyükmüşsün abi dedikleri zaman anladım ben.

"BIZIM zamanımızda" diye başlayan cümleler kurmaya başladığın andır.

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Sürekli internet sorunları yaşayan bir kadın, hizmet aldığı firmanın CEO'sunun annesine şikayetini anlatınca sorun çözüldü.

TESPİTLİ YORUM

Kafasına eden kuşu şansa yorup, sayısal kuponu alan toplumun; ağzına eden insana olan aşkına şaşırmamak gerek.



NE KADAR OLDU?

Yaklaşık 80 bin kişiyi dolandırıp 515 milyon TL toplayarak herkesi dolandıran Tosuncuğun projesi hakkında bir kişi kendisine sorulan, "Neye güvendiniz" sorusuna, "Bu kadar kişi aptal olamaz herhalde" diye yanıt vereli 3 YIL OLDU.

ALKIŞLIYORUM

BUGÜN bir arkadaşlık sitesindeki kişisel bilgilere bakıyorum. Burcu balık, beslediği evcil hayvan balık, en iyi pişirdiği yemek balık, hobileri balık tutmak... Bir tek aradığı arkadaşa deniz kızı yazmamış Maşallah...