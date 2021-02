Okul yıllarından hafızamızda takılı kalan bilgiler - 1

Fıstıkçı Şahap YILLARDIR böyle bir insanın var olduğuna neredeyse inandık değil mi? Sert sessizlerin bir araya getirilip akılda kalması için oluşturulmuş bir isim aslında.

"Ünsüz sertleşmesi" dediğimiz olayın elemanları, hala daha bu sayede aklımızda yer edinmeye devam ediyor.

Mecaz-ı Mürsel TDK bu terimi "Ad değişi" olarak güncellemiş. Tanım olarak ise "Aralarında, sebeple sonuç, yapanla yapılan, kaplıyanla kaplanan, iye ile iyeli gibi karşılıklı her hangi bir ilgi bulunan şeylerden birini ötekinin adiyle anlatma" olarak geçiyor.

Kovalent Bağ KIMYASIZ bir Fen Bilgisi düşünülemez. Bu da işte anlamaya çalıştığımız atomun bağlarından bir tanesi. Hatta tam olarak iki atom arasında, bir veya daha fazla elektronun paylaşılmasıyla karakterize edilen kimyasal bağ.

Dandanakan Savaşı SÖYLEMESI aşırı zevkli olan bu savaşın detayları aklımızda kalmasa bile adı hala hafızamızın köşelerinde gizli. Hemen hatırlatalım:

Selçuklu Devleti'nin Gazne Devleti'ni yendiği ve Gazne Devleti'nin çözülmesine yol açan muharebedir. Bu muharebeden sonra Gazne Devleti yıkılış dönemine girmiş, Selçuklu Devleti resmen kurulmuştur. (1040)

Endoplazmik Retikulum EĞER hala sosyal medyada ya da sanal dünyada bu ismi nick olarak seçiyorsak vardır bir sebebi.

Söylemesi aşırı zevkli bir kere.

Kendisi hücrenin organellerinden biri oluyor.

Fetret Devri ÇOK sıkıntılı bir dönem, öyle böyle değil. Aklımızda böyle kaldı değil mi? O zaman hemen özet geçelim: Osmanlı hükümdarı Yıldırım Bayezid'in beş oğlundan dördü arasındaki taht kavgaları nedeniyle 1402'den 1413'e kadar süren kargaşa dönemidir.

Bu süreç Yıldırım Bayezid'in 1402'de Ankara Savaşı'nda, Timur İmparatorluğu'nun kurucusu Timur'a yenilip esir düşmesi sonucu ortaya çıktı ve olaylar gelişti...

Dağlar Karadeniz'de paralel, Ege Denizi'nde kıyıya dik uzanır BUNU zaman zaman karıştırıyoruz çünkü artık kafa gitti tabii.

Coğrafya bilgilerimiz tazelensin bira. Yolculuğa çıkınca sağa sola bakarken bu bilgiyi değerlendirirsiniz.

Onedio.com Devamı yarın

LÜZUMSUZ BİLGİLER

19 yaşındaki İngiliz bir liseli, adını Captain Fantastic Faster Than Superman Spiderman Batman Wolverine Hulk And The Flash Combined (Süperman Spiderman Batman Wolverine Hulk ve Flash'in Toplamından Daha Hızlı Kaptan Fantastik) olarak değiştirdi.

Bunun üzerine babaannesi ona küstü!

TESPİTLİ YORUM

Para mutluluk getirmiyor diye düşünen arkadaşlar. Belki size getirmiyordur, verin bir de ben deneyeyim lan. Ne olur!

NE KADAR OLDU?

Serdar Ortaç, Pink Floyd'un Another Brick In The Wall şarkısını yorumlayarak rock dünyasını büyük bir hüzne boğalı 4 YIL OLDU

ALKIŞLIYORUM

"BİRAZ yardım et! Bütün vaktim senin gömleklerini ütülemekle geçiyor..." dedim. "Kendininkileri de ütüle, ödeşelim" dedi...