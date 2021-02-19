Yok bir şey

"NEYIN var?" sorusu ve türevleri yöneltilen bir kadının ortaya koyduğu tavırdır.

Bilmiyorum da diyebilirdi keza.

Hem 'Yok bir şey'de hem de bilmiyorum'da aynı durum söz konusudur genellikle bence.

Benim düşündüğüm; bunun tek dermanı ise, "Neyin var" demek yerine o kadının kendisini ne kadar tanıyorsanız o kadar ince ve ayrıntılı yaklaşımlarla mevzuya ulaşmaya çalışmaktır.

Kısacası çaba gerektirir. Ha "Tamam" diyerek uzaklaşmak da bir anlamda çözümdür ama o en tarafsız çözümdür. Aynı konuşma içinde ikinci kez tekrar edilmişse yaş tahtalara basıldığının göstergesidir. Ya sizin 'anlayamayacağınız' bir şey vardır ya ayrılık vakti yakındır ya da bir şey yapmışsınızdır da farkında değilsinizdir. Birkaç ısrardan sonra muhtemelen duymak istemeyeceğiniz bir şeyler söyler. Sonrası can sıkıntısı...

Mesela bu konuda bir kadının isyanı:

Sevgili erkek milleti! Çoğu zaman aklınızı yanınıza alıp yaşamadığınızdan olsa gerek kadınlara söyleyebilecek bir şey bırakmıyorsunuz malesef.

O konu açılıp irdelense bile "Aa ne var ki bunda" ya da "Ben onu hiç böyle düşünmemiştim", eğer olayın boyutu kötü yerlere ulaşmışsa hiçbir işe yaramayan "Çok özür dilerim" gibi kanser edici cümleleri sarf edecek olan da sizlersiniz. Bunlar da sizin klişe cümleleriniz maalesef.

Akıllı olun söylettirmeyin siz de. Akıllıca yapılmış yanlışlıklar suskunlukla değil gerekirse karşılıklı tartışmayla sonuçlanır.

Somurtup oturmakla değil...

Aldınız dersi hadi dağılın şimdi.

Fakat burada benim şahsi kanaatim. Erkeklerden sizin gibi düşünmenizi beklemeniz yanlış. Ayrıca bu konuda sorun olduğunu anlayınca üstüne gidip sorunu çözmek yerine çok farklı tepkilerle karşılaşıyoruz. Aşağı tükürsek sakal, yukarı tükürsek bıyık. Her halükarda anamızı ağlatma işini çok da layıkıyla yapıyorsunuz. Tamam sizin sıkıntınızı dile getiriyoruz. Fakat kusura bakmayın hemcinslerimi de korumam lazım.

LÜZUMSUZ BİLGİLER

İngilizler aslında çok çay tüketmiyorlardı. 1800'lerde kahve bitkileri küflenince kahve bulamayıp çay içmeye başlamışlardı.

TESPİTLİ YORUM

Selam ben konuşma sırasında ağızdan fırlayan tükürük parçası. Masaya düştüm, görmedim numarası yapıyorlar ama herkesin aklı şu an bende.

NE KADAR OLDU?

Kerem Bursin ile Serenay Sarıkaya'nın ayrılık haberinin ilk günü Serenay Sarıkaya'ya, Instagram'da tam 250.000 yeni takipçi geleli 2 YIL OLDU

ALKIŞLIYORUM

Yeni ehliyet aldığım ve çok da iyi araba kullanmakla da övündüğüm dönemlerde üniversiteden bir arkadaşıma "Ver şu arabayı bir kullanayım" dedim. Arabaya bindik, arkadaşım da yanıma oturdu. Şöyle bir saçlarımı arkaya attım ve çok bilmiş bir şekilde "Sana tek bir şey soracağım, sonrasına karışma. Şimdi, hangisi debriyaj, hangisi fren, hangisi gaz?" dedim. Arkadaşım sadece "İn arabadan!" diye bağırabildi bana. Sarışın mıyım? Hayır.