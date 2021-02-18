Askerlik sonrası

ORADA geçmez sanılan günler zor da olsa geçer. Ve geri dönersiniz yuvanıza, herkes demiştir zaten, "Asıl askerlik şimdi başlıyor" diye, umrunuzda olmaz. Sersem gibi olur kafa, boş bakışlar ve bir alışma evresi. Sonra perdeler kalkar, okul-askerlik derken hayatın diğer sert yüzü başlar.

Uzun yıllar yurt dışında yaşadıktan sonra Türkiye'ye dönen gurbetçiler gibi hissedilir. Sokaklar, evler, insanlar, her şey olduğundan daha güzel gözükür göze.

Normal hayata bir süre alışamayan askerden dönen kişi de tıpkı gurbetçiler gibi, değişik davranışlarıyla dikkat çeker.

İŞ BEKLENTİSİ

Askere gözyaşlarıyla uğurlanmış, "Telefonlarda çok özledik yavrum"ları duymuş, yine gözyaşlarıyla geri dönmüşsündür. İlk günler ne kadar da güzel geçer. Sevdiğin yemekler yapılır, arkadaşların sık sık arar, senin için planlar yapılır, kralsındır, durduk yere gelip yanaklarından öpüp sarılan baban vardır daha ne diyeyim. Ama geçen iki-üç haftadan sonra işler değişir yavaş yavaş. Artık tamamen 'büyümüşsündür', senden hayatını artık düzene koyman beklenir ama olmaz maalesef.

"Nerdesin sen, bir akşam da evde otur, nerede yatıp kalktığın belli değil" gibi 15 yaşında bile duymadığın lafları duymaya başlarsın.

Evde dolanırsın bütün gün, 25 yaşında bir adam olarak babadan para istemek zulüm gibi gelir, aldığında da için acır. Sandığından çok işsizlik dönemi olur. Artık kafayı yemek üzereyken ilk işe atlarsın.

EVLİLİK HAREKATI

Klasik bir ailenin askerlik sonrası işi de yola yordama koyduğunu görünce özellikle anne tarafından "Ah ah yaş da geçiyor bizden. Şimdi torun sevgisi de göremiyeceğiz galiba" gibi önden bir uyarı atışı gelir. Sonra "Bilmemkimin kızını gördüm tam senlik" gibi yoklamalar gelir. Kimisi bu zokayı yutup hemen evlenir, kimisi ise hala bekardır.

LÜZUMSUZ BİLGİLER

95 yaşındaki Li Xiufeng'i uyandırmayı başaramayan komşusu onun öldüğünü sandı ve aslında ölmeyen talihsiz kadın sonrasında 6 gününü tabutun içinde geçirdi.

TESPİTLİ YORUM

Eğer dünyayı kadınlar yönetseydi hiç savaş çıkmazdı, sadece birbirini kıskanan ve birbiriyle konuşmayan ülkeler olurdu.

NE KADAR OLDU?

Rusya Devlet Başkanı Vilademir Putin, köpeklerden korkan Almanya Başbakanı Angela Merkel'in yanına köpeğiyle geleli 13 YIL OLDU.

ALKIŞLIYORUM

TELEFONUMDA "karım" ismiyle kayıtlı yıllardır. Geçenlerde kaydı değiştirip, "aşkımmm" diye kaydettim. Sürekli telefonumu karıştıran karımın bu kaydı görünce üzerime bir atmaca edasıyla atlayıp beni paralamaya başladığı anı hiç sormayın, anlatamam. Ama numaranın kendi numarası olduğunu fark edince yüzünün aldığı şekli sorun, sabaha kadar anlatırım.