3. şahıs zamiri
Her ilişkiye ciddiyim diye girer ama sonu karşı tarafın abuk subuk (kendi deyimiyle) davranışları tarafından çoğu kez terk edilir ama arada kendi de terk eder. Genellikle iki sevgilinin yanında üçüncü kişidir bu arkadaş. Onlar sırnaşırken elinde telefon yada başka tarafa bakarken görürsünüz. Ya kızın en yakın arkadaşıdır ya da erkeğin.
Ama zamk ile yapıştırılmış gibi onların hep yanındadır. Onların mutluluğu ile mutlu olur ama en yakın arkadaşını kıskanmaz da değil. İmrenmek diyelim ağır olmasın.
Genelde sinema salonlarında mısır patlağı, cola ve cips gibi şeylerle elleri dolu olup "Beni de getirdiniz ya buraya bende size bir iyilik yapayım" diye ortalarda dolanan kişidir. Bu tanımlamadaki üçüncü şahıs erkek. Ama kız ise sevgilileri yalnız bırakmak için çişi bile gelmezken onları yalnız bırakmak için lavaboya gider.
Gelelim mekanlarda karşılaştığımız. Bir kafe diyelim mesala. Kafede koltuğa yayılan, ayıp olmasa koltuğa uzancak olan erkek arkadaşın güven duygusu ile göğsüne yatan sevgilinin karşısında dik durumda oturan kişidir.
Sevgililer aşkımlı, canımlı ve cicimli konuşurken bir anda kendini hayal eder. Ve hep bu çifte minnet duygularını iletir. Eğer üçüncü şahıs kan kasının sevgilisine sürekli yalakalık yapar ki aslında niyeti "Ben iyi bir insanım. belki çevrende güzel bir kız var ise bana yapsana"dır.
Aslında bunu direk söylemez. Yalnız olmasının mutlaka bir açıklaması vardır:
İyi ki sevgilim yok. Yine de bu tür sevgilinin yanında üçüncü şahıs diye gezen arkadaşa sevgililer tarafından acınılır.
Hemen çevrede ona manita bakma operasyonları başlar.
Ama sonuç hazindir. Ya beğenilmez ya da kankanın arkadaşı ucubedir. Zaten hayatımda tanışma törenleri hiç iyi geçmemiştir. Yani üçüncü şahıs benim şahsen!
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Kafasını kuma gömen şey nedir?
Devekuşu yanlış cevap... Asla bir devekuşunun kafasını kuma gömdüğü görülmemiştir.
Bunu yapsaydı boğulurdu.
Bir tehlikeyle karşılaştığında her aklı başında hayvan gibi devekuşu da var gücüyle kaçar.
TESPİTLİ YORUM
Neymiş efendim öyle birden sevemezmiş.
Vade farksız 12 Aşk Esprileri taksit yapıyoruz. Öyle sever misin?
NE KADAR OLDU?
İstanbul Büyükada'da Sevgililer Günün'de çiçekçi dükkanına giren vatandaş 600 TL'lik gül çalalı 4 YIL OLDU
AlkışlıYorum
ÇOĞU zaman "Acaba nefes almaya da üşeniyor mu?" diye düşündüğüm dünyanın en üşengeç insanı abimi, gecenin dördünde elinde havlu ve sandalyesi ile odasında bir o yana bir bu yana dolandıran sivrisineğe bana bu günleri de gösterdiği için teşekkür ediyor ve kendisini rahmetle anıyorum.
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