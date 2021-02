Dünyanın en tuhaf yarışmaları

Dünya Sauna Şampiyonası: Her yıl Ağustos ayında Finlandiya'da düzenleniyor. 20 ülkeden katılan yarışmacılar tüm sorumluluğu kendi üzerlerine aldıklarına dair bir belge imzalıyor ve 43 derece sıcaklıktaki saunaya giriyor. Her 30 saniyede saunaya yarım litre su ekleniyor. Dik bir şekilde oturmak zorunda olan katılımcılar, elleri ile hiçbir yere dokunamıyor ve kollarını birbirine bağlıyor, dizlerinin üzerinden kaldıramıyor.

Cüce Fırlatma Yarışması: 1980'lerde Avustralya'da başlayan 'Cüce Fırlatma Yarışması'nda yarışmacılar, pamuk ile doldurulmuş özel kıyafetler giyen cüceleri yumuşak malzeme ile kaplanmış duvarlara doğru fırlatıyor ve kimin cücesi en uzağa giderse o kişi kazanmış oluyor.

Gitar Çalma Taklidi Şampiyonası: 1996'dan bu yana her yıl düzenlenen yarışma Finlandiya'daki Oulu Müzik Festivali'nin bir parçası haline geldi. Yarışmacılar elektronik gitar ile rock ya da heavy metal çalıyormuş taklidi yaparak kendilerinden geçiyor.

Sıradışı Mekanlarda Ütü Yapma Yarışması: 1997'de İngiltere, Leicester'da başlayan yarışma heyecan verici ve tehlikeli bir spor. Yarışmacılar uçurum kenarı, buz ya da su altı gibi olmadık mekanlarda yıkanmış giysileri ütülüyor.

Dünyanın En "Sevimsiz" Köpeği Yarışması: Her yıl en "sevimsiz" köpek sahibine bin dolar veriyor.

Dünya Bıyık ve Sakal Şampiyonası: En özgün şekilli yüz kıllarına sahip kişilerin birinci seçildiği yarışmaya her yıl yüzlerce yarışmacı katılıyor.

Çikolatalı Puding Fırlatma Şampiyonası: Bu garip yarışma Lancashire ile Yorkshire arasındaki eskiye dayanan rekabeti kutlamak amacıyla her yıl Ramsbottom kasabasında yapılıyor. Binlerce ziyaretçinin ilgisini çeken yarışmada amaç 6 metre yüksekliğindeki Yorkshire pudinglerine çikolatalı puding fırlatarak onları devirebilmek.

Dünya At Kestanesi Şampiyonası: İlk kez Ashton At Kestanesi Kulübü tarafından 1965'te düzenlenen müsabakaya dünyanın her yanından yarışmacı katılıyor. 30 cm uzunluğundaki ipin ucuna bağlanan at kestanelerinin çarpıştırılmasından meydana gelen yarışmada Kadın, Erkek ve Çocuk kategorileri bulunuyor.

Yarışmada toplanan para görme engellilere bağışlanıyor.

2008 yılında bağışlanan para miktarı 25 bin sterlin...

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Sahte gülümsemeleri anlamanın yolu kendi gülümsememize güvenmekten geçiyor. Normal şartlarda, sahte bir gülümsemeyi rahatlıkla ayırt edebiliyoruz. Fakat bir kalemi ağzımıza enlemesine alıp gülümseme kaslarımızın üzerine bastırdığımızda, doğru tahmin yapmakta zorlanmaya başlıyoruz.

TESPİTLi YORUM

Eğer bir kızın fotoğrafları belden yukarı ise kısa boylu, omuzdan yukarı ise şişman, sadece gözleri görünüyorsa kaçın.

NE KADAR OLDU?

Giresun'da düzenlenen 23 Nisan gösterisinde, Güney Afrika'yı temsil eden çocuk dikkatleri üzerine çekeli 9 YIL OLDU

AlkışlıYorum

EVLENMEDEN önce "Dalgalandım da duruldum", yeni evliyken "Benzemez kimse sana", evlendikten 6 yıl sonra "Kimseye etmem şikayet" dinleyerek Müzeyyen Senar'ı ayakta alkışlıyorum.