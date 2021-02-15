14 Şubat’ın yalnızları

YILIN diğer günlerinden farkı olmayan bir gün. Valentine denen bir arkadaşın sayesinde Sevgililer Günü olarak kutlanan saçma bir gün. İnsanlar 14 Şubat'ı duyunca "Aaaa! Bugün Sevgililer Günü... Sevgilim bana ne aldı acaba?" diyerek kıvranıyor.

Sanki sevgili olduklarını bir tek o gün fark ediyor gibi davranarak elde çiçekler, hediyeler geziyorlar ama normal bir günde elde çiçek veya hediye ile gidince, "Bayram değil seyran değil eniştem beni niye öptü?" moduna giriyorlar... Bu ve bunun gibi sebepler yüzünden "Kahrolsun 14 Şubat." Tabii ki böyle bir başlangıç yapan bir adamın mutlaka yalnız olması gerekir. Belki bir sevgilim olsa işe bu şekilde bakamayabilirdim. Kesinlikle tek derdim, şu anda "Sevgilime ne hediye alayım?" olurdu. Erkek olarak klasik eleştirimi de yapardım, "Aslında 14 Şubat gibi günler çok saçma tamamen ticari bana göre değil.Ama sevgilim önemsiyor." Bu söylem, tamamen gidecek paranın, pintiliğinin, hesap kitapçılığından başka bir şey değil. Ama yanılmıyor muyum, sizce de ticari değil mi?

Neyse konumuza gelelim bir çok mekan, 14 Şubat için değişik eğlenceler hazırlıyor. Fakat bu mekanların tamamen ticari zekasıyla yaptığı bir uyanıklıkları var: "14 Şubat için bizim değişik eğlencelerimiz var ama yalnızlar, ezikler, yazıklar, garibanlar sizi unutmadık, 13 Şubat Yalnızlar Günü eğlencemiz de var. Bakın vallahi sadece sizi düşünüyoruz.

Üzülmeyin. Hem belki de bu parti sayesinde 14 Şubat'a sevgilinizle girebilirsiniz." TAVSİYELER

Sevgililer Günü'ne yalnız giren arkadaşlar size naçizane tavsiyem olacak.

İlk olarak psikolojinizi hazırlayın. Sokakta mutlaka, "Ellerinde çiçekler kapında sırılsıklam" şeklinde insanlar görebilirsiniz.

Sinirlerinize hakim olun. Bir zamanlar siz de yaşadınız.

Bugün için normalden fazla gözünüze batacak. Sakin olun.

Şehir merkezlerinde güzel giyinimli, güzel bir mekana gitmeye hazırlanan, el ele tutuşan, sırnaşık ve bütün ülkeyi bir aşk virüsü sarmış gibi dolaşan insancıklar göreceksin.

Nefret etme, doğal davran.

İkincisi duygusal bir kişiliksen, boğazında düğümlenen imrenme duyguna hakim ol.

Olamazsan sokakta böğürerek ağlayabilirsin.

Eğer bu ve bunun gibi triplere gireceksen. Odanın perdelerini kapat, TV ve gazetelerden uzak dur. Evden çıkma. Senin için iyi olur.

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Pandalar üzüldüklerinde veya istedikleri şeyler olmadığında insansı tepkiler verebilen hayvanlardır.

TESPİTLİYORUM

@Rubulhalil Kürt'e "Sevgilin var mı?" diye sormuşlar.

"Velle tinne daye" (Vallahi yok) demiş.

Zamanla bu Valentine Day olmuş.

NE KADAR OLDU?

Alex de Souza'nın takımdan ayrılmasının ardından Aziz Yıldırım efsane "Doğru mu Samet röportajını" gerçekleştireli 9 YIL OLDU

ALKIŞLIYORUM

TAKMA dişlerini çıkarıp aynanın karşına geçerek dakikalarca dişsiz haline gülen ve hatta gülmekten yarılan bir anneanneye sahibim. Canım o benim yaa...

Ney kursunda "Ney'i bir kadını öper gibi öpmezseniz ses çıkaramazsınız" tavsiyesi üzerine mübarek enstrümanla "French kiss" yapan sapık bir arkadaşım vardı.