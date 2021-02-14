Sevgililer Gününüz Kutlu Olsun

14 Şubat kuyumcuları kalkındırma günü.

SEVGİLİLER Günü gelse de, üzerine bir soğuk su içsek.

SEVGİLİLER Günü hediyeme sevgili almam lazım.

KASIM'DA aşk başkaysa; Sevgililer Günü neden Şubat'ta?

SEVGİLİLER Günü iptal! Şaka şaka yine yalnızım da!

14 Şubat Sevgililer Günü için eleman alımı başlamıştır, bilginize.

DELİ gibi sevene her gün Sevgililer Günü.

14 Şubat'ta sevgilinizi şaşırtmak mı istiyorsunuz? Ona değil bana hediye alın.

SEVGİ neydi? Sevgi emekti. O halde 14 Şubat Emekliler Günü'dür bence.

DUYDUN mu Sevgililer Günü'ymüş. Niye ki artık gençler günlük mü seviyorlarmış?

SEVGİLİLER Günü var da Yalnızlar Günü niye yok? Biz daha kalabalığız bence.

BENCE Sevgililer Günü 29 Şubat olsun. Biz de öküz değiliz herhalde, 4 yılda bir sevgili buluruz artık.

14 Şubat'ta eski sevgilime kandil mesajı atacağım, aşka gelmedi uyuz belki imana gelir.

SEVGİLİLER Günü yaklaşıyormuş. Millette bir telaş, bir heyecan… Yalnızlığın en büyük avantajı bu işte… Kafan rahat.

KARAR verdim, 14 Şubat'ta bizim asansöre hediye alacam. 10 senedir çıkıyoruz birbirimizi hiç kırmadık.

14 Şubat gelmesin; Şubat 13 çeksin, geri kalan 15 gün Mart'a eklensin. Bana hayrı yok, bari kediler bayram etsin.

14 Şubat'ta çalışabilecek günübirlikçi 'Sevgili' aranıyor. Yemek+Sinema+Çiçek + Kahve+Akşam eve servis…

MİLYONLARCA yalnıza sesleniyorum, bir gün için şu ara pişman olacağınız şeyler yapmayın, bunun 15 Şubat'ı da var.

FLAŞ...Flaş...Flaş! 14 Şubat Sevgililer Günü, hafta içi olması sebebiyle 30 Şubat'a ertelenmiştir.

14 Şubat'ta el ele tutuşan sevgilileri zabıtaların toplayacağını biliyor muydunuz? Bilmiyordunuz çünkü kıskançlıktan ben uydurdum.

14 Şubat yaklaşıyor ne para var ne pul ne yapacağım derken aklıma geldi, zaten benim sevgilim yok. En iyi kalkıp çay koyayım.

LÜZUMSUZ BİLGİLER

İnsanlarla kurduğumuz ilişkinin yüzde 7'si sözlerden oluşur, yüzde 38'lik kısım ise ses tonu ile yüzde 55'lik kısmı ise beden dilidir.

TESPİTLİ YORUM

Uyku sersemi uyanış, anlamsızca nerdeyim bakışı, otobüsten iniş, tuvalete giderken hediyelik eşyalara bakış, geriye dönüp bizim araba hangisiydi ya paniği ve dinlenme tesisi soğuğuyla kapanış.

NE KADAR OLDU?

Adana'da 17 yaşındaki motor meslek lisesi öğrencisi, aşık olduğu hemşireyi görebilmek için özel kıyafet diktirip 'stajyer hemşire' gibi aylarca hastanede damar yolu açıp, kalp masajı bile yapalı 6 YIL OLDU

AlkışlıYorum

GIDA mühendisiyim. Az önce dolaptaki yemeğin bozulup bozulmadığını sormak için annemi aradım. Bir de evde car car konuşurum, bu zararlı bu değil diye. Neden dinlemediklerini şimdi anladım.