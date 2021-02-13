Çocukken inanılan saçma şeyler

ŞIMDI düşününce komik gelen ve komik olduğu kadar da o günlere özlem duymamıza neden olan salaklıklar.

Hepimizin çocukluğunda inandığımız bir sürü saçma sapan şey vardır. Mesela:

Lambaya bakarken gözlerini kırptığında diğerlerinin de öyle gördüğünü sanmak.

Tabakta bırakılan pirinç tanelerinin öbür dünyada kirpiklere yapışacağını düşünmek.

Tabakta bırakılan yemek için büyüyünce çocuklarımızın çirkin olacağına inanmak.

Yemek yemeyince çöpçü, polis, jandarma, hemşire, doktor, vb.. ya da karşı komşu tarafından dövülmeye ya da iğne yapılmak suretiyle canının acıtılacağını sanmak.

Yok efendim neymiş, düşen ya da çekilen süt dişlerini uyumadan önce yastığının altına koyarsan, diş perisi onu paraya çevirirmiş.

Anne babalarımız bizi iyi keklemiş zamanında, ama o paralarla yedigimiz şeylerin de tadı başkaydı ama.

Genellikle ablalar ve abiler tarafından söylenen aslında çingene çocuğu olup bizi sonradan evlat edindikleri yaramazlık yaparsak tekrar geri verecekleri yalanı. ne yalan söyleyeyim ama yaramazlık yapınca işe yarıyordu.

Aslanı erkek, kaplanı dişi sanmak.

Yıl başında bacadan Noel Baba'nın düşmesi. (Poposu acımasın diye yastık koyacak kadar inandık.) D Kardeşi doğduğunda pabucunun dama atıldığına inanmak.

Yetinmeyip dama çıkıp aramak.

Annemizin mahallenin belli bir kısmına kadar gitmemize izin vermesi nedeniyle gidemediğimiz yerlere gitmeye çalışmanın bir maceraya atılmak olduğunu sanmak...

Karpuz, kiraz gibi meyvelerin çekirdeklerini yutunca karnından ağacının çıkacağını sanmak.

Kadınbudu köfteyi gerçek kadın butlarından yapıyorlar sanmak.

Bu yüzden tavukgöğsü tatlısının içinde gerçekten tavukgöğsü olduğuna uzun bir süre inanmamıştım.

Televizyondakilerin de bizi gördüğünü sanmak.

Klozetin kapağını açtığımda iğrenç suratlı bir canavar kafasının çıkacağını zannetmem.

Son olarak da büyüyünce hayatın çok güzel olacağını, benim de çok mutlu olacağımı sanardım.

LÜZUMSUZ BiLGiLER

Birçoğumuzun "Ooh iyi yapmışlar keşke burada da yapsalar" diyeceği bir bilgi vereceğim. Hong Kong'ta DNA analizi ile yere çöp atanlar tespit ediliyor ve sokaklardaki bilboardlarda yayınlanıyor. İnşallah en yakın zamanda ülkemize de gelir. Ama ülkede ünlü olmak isteyen birçok vatandaş da var.

TESPİTLİ YORUM

Allah'ım! Tartının üstünde bile göbeğini içine çeken kadının inancından ver bana.



NE KADAR OLDU?

Elbistanlı Gülbey Türkücü, Ankara Kızılay'da balona rövaşata atmaya çalışırken kaydedilen görüntüsüyle sosyal medyada fenomen haline geleli 4 YIL OLDU

AlkışlıYorum

Ağzına kadar dolu olan belediye otobüsünün en arkasından şoföre "Kaptan, dikkat et dökersin bizi!" diye bağıran amcama saygılar.