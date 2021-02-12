80-90’lı çocukların çektikleri
Ekonomik özgürlüğün yok ya, böyle bir şey olabilir mi? Anan baban ne verirse onu yettirmek zorundasın.
Bir kere gezme olayı, kesinlikle sizin plan programınızla ilgili bir şey değil. Annen Şükriye teyzengile kısır ve kek yemeye gidecekse sen de gidiyorsun.
Ret cevabı almak korkusuyla yan komşuya, "Müsaitseniz annemler size gelecek" diye gidip yürüyen WhatsApp görevini görürsün.
Ailen "Seneye de giyersin" dediği için asla stil sahibi olamazsın; ağız tadıyla bir imaj oluşturamazsın!
Ruh halinin değişken bir şey olduğunu kesinlikle anlatamazsın.
Mısır yerken canının şeker çekmesinin nesi tuhaf?
Asla bunu anlamazlar!
Bayram gezmelerinde adını tam olarak bilemediğin yaşlı akrabaların hepsini tek tek öpersin; onlar da seni ıslak öpücükle severler...
Sınıftaki çocuğun biri bitlendi diye senin de sıtkın sıyrılır, durduk yere al başına belayı!
Önemli gün ve bayramlarda bir sürü insanın önüne çıkartıp şiir okuturlar, elin ayağın zangır zangır titrer.
İtiraz da edemezsin üstelik...
Herkes evde otururken sırf onlardan daha küçük olduğun için bakkala gönderilirsin.
Lojistik sorumlusu musun, çocuk musun belli olmaz!
Veli toplantısı olduğu zaman "Acaba öğretmen benimle ilgili neler ispiyonlayacak?" diye gerim gerim gerilirsin.
23 Nisan'da eşli danslar yaptığın zaman sınıf arkadaşların senin hakkında hemen "Sen onu seviyosuuuun" diye mesnetsiz dedikodular çıkartır.
Misafir geldiğinde yemek masasından tecrit edilip diğer çocuklarla beraber yer sofrasında yemek yersin. Gözün hep büyüklerin yediği masada kalır.
Eve gelen misafirler "Anneni mi daha çok seviyorsun yoksa babanı mı?" diye saçma sorular yöneltip seni polemiklerin içine çekmeye çalışır.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Michael Jordan'ın lisedeki lakabı "Magic" idi ve bu lakabı Magic Johnson'dan alıyordu.
TESPİTLİ YORUM
Allah'tan hayatımdaki hiçbir şey yolunda gitmiyor da bir terslik olacak diye korkmuyorum, endişelenmiyorum.
NE KADAR OLDU?
Osmaniye'de rüzgarın şiddetini arttırmasıyla savrulan şemsiyeyi tutmak isteyen dayılar arşa yükseleli 2 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Annem, oğlu olsun çok istemiş ama iki kız evlat sahibi olmuş. Kocamı evlendiğimiz ilk günden itibaren oğlu gibi sevdi ve benimsedi.
Bazen "Acaba damadını benden daha mı çok seviyor?" diye düşünmüyor değilim. Nasıl düşünmem ki?
Geçen gün dili sürçtü ve beni arkadaşına, "Damadımın karısı" diye tanıttı.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Çocukken inanılan saçma şeyler 13 Şubat 2021, Cumartesi ŞIMDI düşününce komik gelen ve komik olduğu kadar da o günlere özlem duymamıza neden olan salaklıklar. Hepimizin...
- Kadınların çantasını araması 11 Şubat 2021, Perşembe GENELDE alışveriş merkezlerinde karşılaşılır. Alışveriş yapılmıştır. Alınan elbisenin mutluluğu ile yüzünde tebessüm...
- İlişkilerde kavga başlatan sorular 10 Şubat 2021, Çarşamba KİMİNLE konuşuyorsun 1 saattir ya? ESKİ sevgilinle de mi böyle yapıyodunuz? "DEĞİŞMEMİ mi istiyorsun? demek...
- Ucuzu makbul olan şeyler 09 Şubat 2021, Salı Esnaf lokantası yemekleri: Fajita çektiyse canınız tamam ama sulu yemek yiyecekseniz hiç öyle lüks yerlere gidip...
- Minibüs diyalogları 08 Şubat 2021, Pazartesi Uygun bir yerde durur musunuz? - .... Daha yüksek sesle: - Uygun bir yerde durur musunuuuuuz? - Ben de durmak...