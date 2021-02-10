İlişkilerde kavga başlatan sorular

KİMİNLE konuşuyorsun 1 saattir ya?

ESKİ sevgilinle de mi böyle yapıyodunuz?

"DEĞİŞMEMİ mi istiyorsun? demek memnun değilsin benden, demek..."

BU saçı gerçekten kendine yakıştırıyor musun?

ANNEN mi yoksa ben mi?

VER telefonuna bakacağım.

KAÇ sevgilin oldu?

NEREDESİN kaç saattir?

BİŞİ sorucam.

SENCE de abartmıyor musun?

ÖLSEM ne yaparsın?

BUNU niye ekledin?

PLAY station mı? Ben mi?

BU diş macununu sen mi sıktın ortadan.

BU saate kadar nerdeydin sen.

ŞU kadın güzel mi?

NİYE telefonu açmadın?

NİYE yemek hazır değil?

KAÇ saattir neden yazmıyorsun?

NE alakası var?

PEKİ...

KİLO mu aldın sen?

BENDE bir değişiklik fark ettin mi?

BU klozetin üstü ne böyle?

BU çoraplar niye burada?

HEP mi makarna yiyeceğiz?

SAÇLARIM hakkında niye hiç yorum yapmadın.

MAÇ bitti şimdi özetler mi var?

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Kocaeli Gölcük'te Coronavirüs hastası 90 yaşındaki H.E.'ye ziyarete giden aynı aileden 30 kişinin testi pozitif çıktı.

TESPİTLİ YORUM

Kocaman öptüm nedir ya? Nabuyon bütün kafayı mı yalıyon? Ağzın esneyip 20 cm mi oluyor? Nedir yani?

NE KADAR OLDU?

Çenesindeki çizgilerden dolayı Mercedes'ten hediye otomobil isteyen amca red cevabı alalı BİRKAÇ GÜN OLDU.

AlkışlıYorum

EVLİLİĞİMİN altıncı yılı; gece ikide yatıyorum, karım benden sonra yatıyor.

Sabah 06.30'da kalkıp işe gidiyorum, karım uyuyor, öğlen 12.30'da eve geliyorum, karım uyuyor. Akşam 18.30'da eve geliyorum, karım uyuyor. Gece ikide yatıyorum, karım benden sonra yatıyor.

Sabah 06.30'da kalkıp işe gidiyorum, karım uyuyor, öğlen 12.30'da eve geliyorum, karım uyuyor. Akşam 18.30'da eve geliyorum, karım uyuyor...