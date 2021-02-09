Ucuzu makbul olan şeyler
Fajita çektiyse canınız tamam ama sulu yemek yiyecekseniz hiç öyle lüks yerlere gidip para bayılmaya gerek yok. En güzel sulu yemekler esnaf lokantalarında bulunur. Hem de bol kepçe.
Pazardan alınan pijamalar: Yatakta giyeceğiniz şey için gidip de pahalı markalara dünya kadar para dökmeye pek gerek yok. Pazar pijamalarının efsane performansı herkesin malumudur. Senelerce giyersiniz hiçbir şeycikler olmaz.
Sokaktaki arabadan alınan köfte-ekmek: En güzel köfte-ekmek seyyar arabalarda satılandır. Eti azdır ama bol soğan, bol baharat ile acayip lezzetlidir. Hele ki kokusu insanı mest eder.
Balık ekmek: Balık ekmek de aynı köfte gibi. Deniz kenarı teknelerde ya da seyyar tezgahlarda yenenlerin en kral balık lokantasında alamayacağınız kadar lezzetli tadı vardır.
Seyyardan alınan kokoreç: Kokoreci hijyen endişesi ile bilindik yerlerden tüketmek mantıklı olabilir ama kesinlikle seyyar arabada satılan kokoreç, diğerlerinden çok daha lezzetli oluyor. Güvendiğiniz, uzun zamandır bildiğiniz bir yer var ise seyyardan devam.
Mahalle arası börekçiden alınan Kürt böreği: Kürt böreği dediğin zaten buralardan yenir. Aynı kır pidesi gibi, ufak mahalle arası dükkanlarda çok ucuza yenen o böreğin tadı çoğu zaman efsanedir.
Arabada satılan pilav:
Artık her yere pilavcılar açılsa da arabada satılan pilavın tadı hiçbirinde yok. Bir deneyin, pişman olmazsınız.
Lahmacun: İyi lahmacun bulmak, hele ki büyük şehirlerde büyük dert. Restoranlarda önünüze lahmacun diye gelen şey sizi tatmin etmiyorsa çok daha güzelini çok daha ucuza yeme şansınız var. Sonra da cırcır olma ihtimaliniz var tabii ama iş biraz araştırmaya bakıyor sadece.
Büfe sosislisi: Sosisli dediğin zaten dünyanın her yerinde büfeden yenir. Sosisliye kafelerde, lokantalarda çok para bayılmak, dünyanın en anlamsız olayı herhalde.
Çay ocağı çayı: Çaya kafelerde dünya para bayılıyor olabiliriz ama çay ocaklarının çayı hepsine beş basar.
Çoğu zaman ya bayat ya da sallama çayı dünya paraya kakalayan kafelerin yerine daha tazesini belki beşte birine çay ocağından içebilirsiniz. onedio.com
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Prenses Mononoke filminin ABD gösterimi için yapımcı Harvey Weinstein, filmin yaratıcısı Hayao Miyazaki'den filmin önemli bir kısmının kesilmesini istemiş.
Buna karşılık ekip ona paket içinde bir samuray kılıcı yollamış, yanında şu notla birlikte:
Hiçbir şey kesilmeyecek.
TESPİTLİ YORUM
Para mutluluk getirmiyor diye düşünen arkadaşlar.
Belki size getirmiyordur, verin bir de ben deneyeyim lan. Ne olur!
NE KADAR OLDU?
Trabzon Sürmene'de İbrahim Sedef, kovanlarına dadanan ayıya, ballarını test ettirerek en kaliteli balı bulalı 2 YIL OLDU
AlkışlıYorum
"PEKİ bana ne verebilirsin?" sorusuna, "Aşkım, benliğim, ömürlük sevgim..." cevabı nasıl bir reaksiyon alır dersiniz? "Bırak şimdi romantizmi, kenarda köşede ne kadarın var?" olmasını beklemiyordum ben şahsen.
Boşverdim ben her şeye, nutkum tutuldu.
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