- ....
Daha yüksek sesle:
- Uygun bir yerde durur musunuuuuuz?
- Ben de durmak için uygun bir yer arıyorum zaten.
***- Kaptan son durak nere?
- Son durak kara toprak yiğenimm!
- !?!? Peki
***- Işıklarda inebilir miyim?
- Neden yavrum karanlıktan korkuyor musun?
***- Durakta inebilir miim?
(Şoför durağı biraz geçer.) - Durakta demiştim ya...
- Durakta mı yaşıyosun be kadın...
***- Selamünaleyküm.
- Aleykümselam.
- Bu Bayrampaşa karakolu varmış.
- Ne karakolu?
- Bayrampaşa karakolu.
- Valla Bayrampaşa'da bi karakol var ama?
- O ne karakolu?
- Bayrampaşa karakolu.
***Yolcunun sigarası bitmiştir fakat minibüste olduğunu unutmaktadır.
- Bir Monte Carlo lütfen.
- Abla bu Bakırköy'e gider.
***
Arkadaşla Üsküdar dolmuşunda:
- Müsait bir yerde inebilir miyiz?
- (Şoför arkasını dönerek) Abburuzuttun mu?
- Ha..
- Zııt..
- ???
- Ha ha ha şaka şaka.
***- Şoför bey ileriki ışıklarda indirebilir misiniz lütfen?
- Ne yalvarıyon bacım, indir de direk...
***Bursa'da vuku bulan bir hadise:
- Abi Heykel'e çıkıyo mu?
- Yok abi, yanından geçiyor.
***Minibüs Harem'den Gebze yönüne doğru gitmektedir.
- Sahrayı Cedid'den önce incek var mı?
- Şoför bey ben Maltepe'de incem.
***- Bilmem nereden geçer mi?
- Evet ablacım.
- Ya geldiğimizde beni indirir misiniz?
- Son durakta ineceksiniz.
- Son durağa gelince haber verin lütfen...
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Ultimate Tazer Ball, ABD'de icat edilen futbola benzer ekstrem bir spordur. Ancak yaklaşık 65 cm çapında büyük bir topla oynanır ve oyuncular elleriyle topu kontrol edebilir.
Oyunda tüm oyuncular elektroşok cihazına sahiptir ve rakibi şok cihazıyla durdurup topu alıp gol atmak asıl amaçtır.
TESPİTLİ YORUM
Sümüklü böceklerin dört tane burnu varmış, bu gereksiz bilgi 3 dakikadır beynimde boşu boşuna yer kaplıyor, sizinkinde de kaplasın istedim :)
NE KADAR OLDU?
İngiliz muhabire, "İngiltere bizim dostumuz değil" diyecek kadar cesur bir sanatçı:
Bu dünyadan bir Barış Manço geçeli 22 YIL OLDU
AlkışlıYorum
PSİKOLOĞUMA;
"Bazen, metro gelirken kendimi önüne atıp her şeyden kurtulmak istiyorum" dedim.
"Allah korusun.
Deme öyle şeyler" dedi!