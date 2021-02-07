Kahve içenleri şöyle alalım

Kahve M.S. 800'lü yıllarda Etiyopyalı bir çoban tarafından bulunmuş.

EFSANEYE göre 9.yy'da bir çoban, keçilere kahvenin meyvesini yedirmiş ve bir süre sonra kafeinin etkisiyle keçiler hareketlenmeye, çobanların deyimiyle dans etmeye başlamışlar. Bu olaydan sonra bir rahip kahvenin meyvesiyle kendine bir içecek hazırlamış, bütün gece uyumayınca kahvenin uyarıcı etkisi olan bir içecek olduğu keşfedilmiş ve tüketimi yayılmaya başlamış.

Kahve dondurularak saklanan ilk gıdadır.

GIDALARI korumak için dondurularak saklanması işlemi ilk olarak İkinci Dünya Savaşı sırasında kahve ile başlamış.

Dünyanın en pahalı kahvesi kedi dışkısından yapılıyor.

MISK kedisi kahve meyvesiyle besleniyor. Çekirdeklerini ise midesinde fermente edilerek, dışkılıyor. Dışkısından ayıklanan bu çekirdeklerle Bali'de yapılan Luwak kahvesi'nin fincanı 30 euro'dan satılıyor.

''Capuccino'' ismi Fransisken rahiplerinin kıyafetlerinden gelmiş.

FRANSISKEN rahiplerine İngilizce'de "Capuchin monks" deniliyor. "Capuccino"nun rengi, rahiplerin kıyafetlerinin rengine benzediği için bu ismi almış.

Dünya'daki en pahalı kahvelerden bir diğeri fil gübresinden elde ediliyor.

TAYLAND'DA üretilen bu kahve, bin 500 metredeki kahve meyvelerinin filler tarafından toplanmasıyla elde ediliyor. Kedilerde olduğu gibi fermente edilen kahve dışkıdan ayıklanıyor.

Dünya'da kahve üreten bölgeler "Kahve Kemeri" olarak adlandırılıyor.

KAHVE kemeri içindeki bölgeler, kahve tarımı için elverişli alanları içerir. Kahve bitkisi için güneş ve yüksek sıcaklık gerektiğinden kahve kemeri, daha çok tropik alanları içerir.

1600'lerde kahveye süt eklemeyi bulan Fransız bir doktormuş.

BÖYLELIKLE 'Cafe Au Laits' ortaya çıkmış. Bu kahve türünde kahveye yalnızca sıcak süt eklenir. Diğer sütlü kahvelerden farklıdır. Doktor bu kahveyi hastaları için de önermiş.

Eski Arap kültüründe boşanmak kahveye bağlıymış.

ESKI Arap kültürüne göre erkekler eve yeterli kahve getiremiyorsa, kadın kocasından yasal olarak boşanabiliyormuş.

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Fatih Sultan Mehmed tahta çıktığı vakit bir kuyruklu yıldız görülmüştür. Papa da "Türk ve Müslüman dostu zındık yıldız" diye bu yıldızı aforoz etmiştir. O yıldız Halley Kuyruklu yıldızından başkası değildir.

TESPİTLİ YORUM

Hiç arayıp sormadığı halde karşına çıktığında "Ooo unutulduk" diyen insanların ağzına kürekle vurmak istiyorum.

NE KADAR OLDU?

Sakarya'da otobüs şoförlüğü yapan Recep Parmaksız, 'Piston Aşağı' sözü ile ülkeye yeni bir trol getireli 7 YIL OLDU

AlkışlıYorum

ANKARA'DA ünlü bir baklavacının önünden geçmekteyiz. Baklavacıyı görünce durdu ve ''Off canım acayip baklava çekti hayatım'' dedi. ''Gel alalım hayatım'' dedim, ''Hiç sevmem ki ben'' dedi. ''Ama canım çekti diyorsun ya?'' dedim, ''Tamam da baklava sevmediğimi biliyorsun hayatım!'' dedi.

İşte o an anladım ki, anlayamayacağım tek şey kadınlar. Kafam almıyor.