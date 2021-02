Türkler inşaat ve iş makinesi izlemeye neden bayılıyor?

İş makinelerini görevleri üzerinde izlemek halkımızın vazgeçemediği bir keyif...

Nerede bir inşaat, yol çalışması, temel atma varsa çevresinde onlarca meraklı seyirci oluyor. Hiç sıkılmadan saatlerce izleyebiliyorlar.

Eller cepte ya da arkada izlenen bu görüntüler birer belgesel niteliğinde. Bu sevginin başlıca sebeplerinden biri merak unsuru...

Meraklı bir milletiz. İş makinelerinin neden orada bulunduklarını, ne yapacaklarını ve nasıl çalıştıklarını merak ettiğimizden, çalışma alanının etrafını sarıyoruz.

Başka bir sebep de karşı koyamadığımız yardımlaşma içgüdüsü...

Her işten anladığımız için "Ulan, belki bir yardıma ihtiyaçları olur. İş bitene kadar orada olup gözlem yapayım" tarzında düşünebiliyoruz.

Bazen de sadece eleştirel gözlerle izliyoruz inşaatları...

Eleştirmeyi severiz. Özellikle olumsuz eleştirileri. Yol veya bina yapımı sırasında "Galiba kepçeci acemi", "Su borularını patlatacaklar kesin", "Bu ne ya, her hafta bir kazı", "Önce şurayı alsaydı daha iyi olurdu. İşi bilmiyor" tarzı cümleler inşaat izleyen kalabalık arasında rahatça duyulabilir.

İş makinesi izlemekten değişik bir haz alan insanların da varlığını biliyoruz.

Bu tarz insanlar için inşaat bir derbi maçı veya televizyonda rastgele denk geldikleri bir sevişme sahnesi gibi. İnşaat onları heyecanlandırıyor. Kepçe ve dozer fetişistleri bunlar.

Bazıları da inşaat teknolojisindeki gelişmeleri takdir etmek için ayrılmıyor iş yapılan alandan...

"Vay be nasıl da kazıyor", "Amarıgan yapımı bu makineler", "Baksana iki dakkada deldi", "Geçen de bizim orda 3 günde 10 katlı bina diktiler", "Tıp baya gelişti yav" tarzı makineleri öven cümleler sık sık kurulmakta.

İnşaat izlemek milli eğlencemiz. İş makinesi izleyen bir grubun içine girdiğinizde orada her yaştan, her eğitim ve meslek grubundan birilerini bulabilirsiniz.

Eğer bu durumu eleştiren kişilerdenseniz siz de bir gün o insanların arasına karışıp inşaat izleyin. Belki bu keyfin sebebini biraz olsun anlayabilirsiniz.

