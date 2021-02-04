Gamsız olmanın avantajları
GAMSIZ insan sizin kafanızı fena halde taktığınız konuları asla takmaz. Canı tatlıdır, asla sıkmaz...
GAMSIZ insanın dünya yansa, depremler olsa, kıyametler kopsa umurunda olmaz. Çayını alır izler...
GAMSIZ adam hastalanmaz. Vücudu nasıl hasta olacağını bilmez...
HASTA olsa bile hastaneye gitmez. Gamsız adamın hastaneye gitmesi için komaya girmesi ve çevresindeki insanlar tarafından götürülmesi gerekir.
GAMSIZ adamda ölüm korkusu yoktur. Toprak olup gitme gerçeğini daha doğduğu an kabullenmiştir.
GAMSIZ adamın yüzünde gülümseme eksik olmaz. Paso güler. Çevresine neşe saçar...
GAMSIZ adamın kalacak yer sıkıntısı yoktur. "Bir abam var atarım, nerde olsa yatarım" felsefesiyle hareket eder...
GAMSIZ adam hiçbir şeyden rahatsız olmaz. Onu şaşırtabilecek bir şey yoktur dünyada.
GAMSIZ adam senin benim gibi dünyanın yükünü sırtlamaya çalışmaz. Yükü falan yoktur. Her daim hafiftir...
GAMSIZ adam olaylar karşısında her zaman soğukkanlıdır. Kendisini etkileyecek şeyleri bile sallamaz.
GAMSIZ adam ne giydiğini önemsemez. Her ortama istediği gibi girer. Pijamayla dolaşmak bile ona koymaz...
GAMSIZ adam maddi sorunlarını görmezden gelir. O gün karnı doyduysa gerisi boştur.
GAMSIZ adam felsefi muhabbetlere girmez.
Temel kelimeleri "Bilmiyorum" ve "Bana ne"dir...
GAMSIZ adam insanların kendisi hakkında ne düşündüğünü önemsemez.
Nasıl istiyorsa öyle davranır...
GAMSIZ adamın ömrü sıradan insanların ömründen daha uzundur. Kederin ve gamın etkileri vücudunda görünmez.
GÜNLÜK hayatın kuralları gamsız adam için geçerli değildir. O kuralsızlığı kural olarak bellemiştir...
GAMSIZ adam her türlü musibete karşı adına 'iplememezlik' denen doğal bir kalkanla korunmaktadır.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Alışveriş arabaları ve sepetleri daha çok şey satın almanız için büyük yapılmıştır.
Yapılan deneyler boyutu iki katına çıkarınca tüketimin yüzde 19 arttığını ortaya koymuştur.
TESPİTLİ YORUM
Leyla'ya sormuşlar "Uğruna öldüğün Mecnun bu mu?" diye, Leyla demiş; "Kanka senin beğendiğin tipleri de gördük."
NE KADAR OLDU?
Karabük'te demir çelik fabrikasında çalışan bir işçi, 600 tonluk preslerin arasından emekleyerek geçip, 2 bin 450°C fırından sigarasını yakmaya çalışırken hayatını kaybedeli 17 YIL OLDU
AlkışlıYorum
İŞ görüşmesine gittiğim ilaç firmasında "Buraya gelmeden önce şirketimizi duymuş muydunuz?" sorusuna "Tabii, kaç senedir sizin ürettiğiniz antidepresanı kullanıyorum" diye cevap verdikten sonra işe alınma şansım hiç kalmış mıdır acaba?
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