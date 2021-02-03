UNUTULMAZ REPLİKLER

BİZİM AİLE

Münir Özkul

"SEN büyük patron, milyarder, para babası, fabrikalar sahibi Saim Bey.

Sen mi büyüksün? Hayır ben büyüğüm. Ben, Yaşar usta."

HABABAM SINIFI

SINIFTA KALDI

Halit Akçatepe, Münir Özkul

- Sen kaç yaşındasın?

- 1453.

- Roma'yı kim yaktı?

- Anam.

- Evladım senin anan kim?

- Kanuni Sultan Süleyman.

LEKELİ MELEK

Filiz Akın, Cüneyt Arkın

"YAŞIYORSUN demek, naylardır nerdesin, niçin aramadın beni, niçin kaçtın?"

DÜĞÜN GECESİ

Zeki Müren, Türkan Şoray

"DURDURUN uçağı iniyoruz."

YALNIZ ADAM

Cüneyt Arkın

"SIZ doktor değilsiniz!

Şırıngada hava boşluğu var."

ÇİÇEK ABBAS

Şener Şen, İlyas Salman

- Herkese benden çay...

- Ben istemem.

- Peki, Şakir'e çay yok.

ÖKSÜZLER

Sezer İnanoğlu, Sıtkı Sezgin

"FISTIK benim olacak! Vuracağım kırbacı..."

YUMURCAĞIN TATLI RÜYALARI

Ediz Hun, Hülya Koçyiğit

- Senin öz baban o.

- Babam mı?

- Evet, dünyanın en iyi babası o.

- Baba, babacığım!

ŞABAN OĞLU ŞABAN

Kemal Sunal, Şener Şen

- Geldim kumandanım.

- Bu gece sabaha kadar ileri karakol nöbeti tutacaksın.

- Senin için her şeyi yaparım canım kumandanım benim.

LÜZUMSUZ BİLGİLER

F1 pilotu Damon Hill, arabasında su yerine soğuk çay bulunduruyordu, yarış sırasında ısıyla birlikte ısınınca sıcak içecek tüketme imkanı oluyordu.

TESPİTLİ YORUM

Ne panda ne de kutup ayısı, nesli tükenme tehlikesi olan tek canlı tavuk bence. Ulan metrekareye 5 tane tavuk dönerci düşüyor memlekette.

NE KADAR OLDU?

Adana Demirspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, "Sizi şampiyon yapmayanın kendi payının taa ..." dedikten 3 ay sonra takımla yollarını ayıralı 3 YIL OLDU

AlkışlıYorum

"IYY, pis kokuyor bu!" diye kakasını yapmak istemeyen ufaklığı "Pisse yap işte ablacığım; içinde kalmasın o kirli şey" diye ikna ettim sonunda.

Şimdi de tuvaletten çıkmıyor adam ya! Tuvaletin kapısına kulağımı dayayıp "Berkçim çıkmıyor musun artık?" diyorum; içeriden ağlayarak cevap veriyor yavrucuk: "Ya o pis şeyin birazı içimde kaldıysa?

Ya kaldıysa?

Ühüüü!"