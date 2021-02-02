Küçülmüş insanlar
Hani Sezen Aksu'nun "O zaman şarkı söyleyelim avaz avaz" der gibi. Keşke şimdi çocuk olsaydım dersiniz. Ama bazen tutamazsınız kendinizi. Çocukluktan kalma bazı alışkanlıklarınız halen devam etmektedir. Büyüdük maalesef ama halen çocuğuz siz bilmeseniz de...
MESELA yolda yürürken kimseye çaktırmadan kaldırımın kareli taşlarındaki çizgilere basmadan yürümeye çalıştığınızı.
Eğer yolda kimse yoksa sek sek bile oynadığınızı...
YİNE yolda yürürken önünüze çıkan su birikintisinin üstünden kendinizi hala süper kahraman gibi hissederek var gücünüzle atladığınızı...
KARDA yürürken ayak basılmamış kar birikintilerine basmak istediğinizi...
YANINIZDAN kamyon geçerken sesininin gürültüsünden istifade ederek bağırı şarkı söylediğinizi...
MÜZİK dinlerken çaktırmadan kıvırdığınızı...
ADIMLARINIZI diğer adımlarınızla orantılı ve ritimli attğınızı...
ÇOCUKLARIN mahallede top oynarken top sizin önünüze düştüğünde hala kendini Maradona gibi hissedip birkaç varyata yapıp, "Bakın abiniz eskiden topçuydu" demek istediğinizi...
EĞER kaldıysa ip atlayan kızların içine girip marifetinizi gösterdiğinizi...
ARKADAŞINIZ veya sevgiliniz sizi kırdığında alt dudağınızın titreyip odanızda hüngür hüngür ağladığınızı...
SİZE alınan oyuncakla bir çocuktan daha çok sevindiğinizi...
BİR şeyin alınmasını istediğinizde içinizden "Bana ne!
Bunu istiyorum" dediğinizi...
PARKTA tahterevalliye ve salıncağa bindiğinizi.
LUNAPARKTA kamikazeye, balerinaya binip "Ben adrenalini seviyorum" deyip içinizdeki çocuğu gizlediğinizi...
ARABALARIN plakalarındaki harfleri ile "isim uydurmaca" oynadığınızı...
DONDURMAYI evdeyken ağzınıza bulandırarak yediğinizi.
ÇOCUKLARIN oyuncak arabası ile "Aaaannnn. Düt düt" diye hala oynadığınızı...
Hepsini biliyorum ama en önemlisi de ne biliyormusunuz?
Canınız acıdığında, yaşınız kaç olursa olsun hala "Anne" diye feryat ettiğinizi biliyorum.
İçinizdeki çocuk ölmesin.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
İNSANLAR en büyük kazıkları dostlarından yer, dikkatli olun.
Çünkü savunma sistemleri düşmanlara karşı kurulmuştur, dostlara karşı değil.
TESPİTLİ YORUM
Yarım saat aralıksız küfür ettikten sonra "Ağzımı bozdurdun bana" diyerek tüm sorumluluğu karşıya atarım.
Şimdi o düşünsün!
NE KADAR OLDU?
Balçova Yaşamspor kalecisi Engin Kaya, Twitter hesabından "Galatasaray'a bi de biz 4 gol atalım" şeklinde tweet attıktan sonraki hafta Galatasaray'dan 9 gol yiyeli 7 YIL OLDU
AlkışlıYorum
ŞEHİRLERARASI otobüs yolculuğu için bilet almak üzere gişedeki memura soruyorum:
"Laptop'ın şarj olması için ön sırada bir yer alıp, kablosunu şoförün önündeki şeye takabilir miyim?" Cevap manidar bir bakıştan sonra geliyor: "Hayır" Aman tamam, ne kıymetli "şeyiniz" varmış!
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