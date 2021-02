Canı sıkılan kadınlar

HEMEN kaçılması gerekendir.

Ne yapacağını bilmeyen sıkıntıdan bir mesaj atan, bir atmayan bir tuhaf tiptir. Canı sıkılmış kızdan daha tehlikeli olan bir şey varsa o da gece Afrika'da yanına gelen sırtlan aslan vs.'dir herhalde. Köpek balığı da olabilir. Canı sıkılan kadınlar nasıldır?

EVDEYSE pijama giyer ve TV izler.

DAKİKADA bin 245 kelime konuşabilen kadındır.

Ne konuştuğu ise bu kadın için önemsizdir, maksat bir şeyler anlatmaktır çünkü.

YAPMASI gereken bir sürü iş, okuması gereken bir dolu şey olmasına rağmen mucize bekleyendir.

EVİNİN her köşesini dip bucak temizleyen kadındır.

Değişik tarifleri hayat geçirmek için tarif kitaplarını karıştırır durur.

OJE süren kadındır. Canı sıkılmamış bir kadın oje süremez.

Bu oje sürmek yoğun anla veya acele halinde en yapılmayacak şeydir, sadece fiziksel zorluğu değil psikolojik zorlukları da vardır bunun. "Yanlış sürersem" "Sağ elime iyi süremem ki şimdi" "Ya topaklanırsa" "Silsem kenarlarda kalcak itina ister" vs düşüncelerin olmadığı tek an can sıkıntısı halidir.

KARNI acıkan, bitter çikolata ve koca bir kap dondurma yiyen kadındır.

CANI sıkıldığı için koşarak kredi kartının limitine kadar alışveriş yapan kadındır.

KUAFÖRE gidip saçlarına şekil verince kendini baştan yarattığını düşünen kadındır.



PEKİ NE İSTERLER?

MUTSUZLUK nedeni yokluk ise zaten... O halde var olmasını ister.

LİMİTSİZ bir kredi kartı ile alışveriş yapmak ister.

KİLOLUK dondurma, yanında çikolata sos, birkaç paket de sigara.. Ha bi de Türk kahvesi...

OLABİLDİĞİNCE arkadaş gazına ihtiyacı vardır. En azından kafa dağıtır.

ÇEVRESİNDE mutluluk veren insanlar ister.

İNZİVAYA çekilmek de isteyebilir.

İLGİ. Sonra da bol bulduğu ilgiden sıkılır ve rahat bırakılmak ister. Kısırdöngü.

KUAFÖRDE onu bekleyen makyöz, saç kesim uzmanı.

AĞLAMAK için yalnızlık, Sezen Aksu şarkıları dinlemek ister.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

1979 yılından beri Avustralya'da örümcek ısırığından kaynaklandığı doğrulanmış bir ölüm yok. Genelde ölümler şaşkınlık yada korku nedeniyle gerçekleşiyor.

Örneğin: Araba kullanırken arabanın içinde örümcekle karşılaşılması.



TESPİTLİ YORUM

Dost mu arıyorsun, o zaman cüzdanına iyice bir bak çünkü dostlarının çokluğu cüzdanının kalınlığına bağlıdır.



NE KADAR OLDU?

Hande Ataizi, Fethi Pekin ile 24 saat süren evliliği ile "Nikahta imza attığımı bile hatırlamıyorum, şiddetli geçimsizlikten dolayı ayrıldık" diyeli 16 YIL OLDU



AlkışlıYorum

YENGEMİN burun ameliyatından sonra elinde bir demet çiçekle gelen abimin inceliğini, kurduğu cümleyle daha bir iyi anladık. "Hatun kokla bakayım burnun çalışıyor mu?"