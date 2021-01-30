Mahallemizin top oyunları
Çünkü mutlaka bir yerlerde oldukça beceri gerektiren bu top oyunlarını oynamışlardır...
Sıçratan Top:
EN az dört kişi olarak oynanan bu oyunda ipin ucuna bağlı olan top esas kahramandır. Topa sahip olacak kişiyi seçmek için tekerleme söylenerek oyuncular arasında bir eleme yapılır. Seçilen ebe oyuncuların ayak altlarına doğru topu sallayarak oyunculardan birini ebelemeye çalışır.
Yakar Top:
İKİ farklı grupla oynanan bu oyunun en temel amacı diğer grubun ortaya geçen karşı gruptan kişiyi vurmaya çalışmasıdır.
Topun değdiği anda grup yanmış olur.
Alman Kale:
ÖNCE top sektirme kısmı ile kaleye geçecek olan kişi belirlenir. Kaleci gol yedikçe puanı artar. Pek çok farklı kuralı vardır.
Dalya:
İKİ grup arasında oynanan heyecanlı bir oyundur. Çapı 30-40 cm çizilmiş bir dairenin içine eğri büğrü olması koşuluyla üst üste taşlar konulur. Amaç top atılarak taşları yıkmaktır.
On Pas:
İKİ takım halinde oynanan bir oyundur. Topu alan takım kendi aralarında paslaşmaya başlar.
Paslaşırken de birden ona kadar bağırılır. Paslaşma sırasında topun yere düşmesi ve rakip takımdan birine değmesi oyunu kaybetmeye sebep olur.
Renkli İstop:
KIZ erkek karışık oynan bir oyundur. Sayışma ile oynayacak oyuncu seçilir. Seçilen bu oyuncu topu havaya atarak bir kişinin ismini söyler. İsmi söylenen oyuncu topa doğru koşarak yere düşmeden yakalamaya çalışır.
Diğer oyuncular ise toptan kaçarlar. Topu tutan oyuncu bir renk söyler. Bu rengi diğer oyuncular bulmak zorundadır. Daha sonra topu tutan oyuncu, rengi bulamayan oyunculardan birine doğru topu fırlatır, oyuncuyu vuramazsa bir puan alır. Vurursa topu attığı oyuncu bir puan alır.
Dokuz Aylık:
HEM futbol ve hem basketbolda oynanan bir oyundur.
Kaleye ya da pota geçen kişi 9 sayı yaparsa oyunu kazanmış olur.
Mahalle Turnuvaları:
EN güzel kısmı da mahallede yapılan futbol turnuvalarıdır.
Bir araya gelen mahallenin tüm çocukları takımlara bölünür.
Kaybeden takım kazanan takıma bir şeyler ısmarlamak durumundadır. onedio.com
LÜZUMSUZ BİLGİLER
60'lı yıllarda Washington'ın yoksul mahallelerinde büyük bir fare problemi vardı.
Julius Hobson isimli aktivist en büyüğünden bir fareyi zengin mahallelerine götürüp 'Ya çare bulun ya da bunu buraya bırakırım' diyene kadar.
TESPİTLİ YORUM
@herebronix Yemek tariflerinde "yeterince su" gibi bi şey görünce çıldırıyorum. Ne kadar yeteceğini bilsem tarife bakmam zaten imdat!
NE KADAR OLDU?
Turgut Özal, Bulgaristan'da büyük zulümlere maruz kalan milli haltercimiz Naim Süleymanoğlu'nu Amerikan filmlerini aratmayacak bir operasyonla Türkiye'ye kaçıralı 35 YIL OLDU
AlkışlıYorum
HALAM kuaföre gider, saçlarını kestirir. Akşam eve geldiğinde enişteme hevesle sorar "Bende bir değişiklik görüyor musun?" diye. Eniştemden mükemmel cevap gecikmez. ''Ee, tıraş olmuşsun işte...''
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