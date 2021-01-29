İbretlik bir hikaye

Tahir... Onu hiçbir sınıf arkadaşı sevmiyordu.

Çünkü derslerine asla çalışmayan, tembel ve bön bir çocuktu.

Özellikle öğretmeni "Beni delirtiyorsun" diye hep kızıyordu Tahir'e.

Bir gün Tahir'in annesi okula geldi. Öğretmeni ile görüştü. Öğretmen dürüstçe "Çocuğunuz ders çalışmayan, aptalca şeyler yapan bir çocuk, notları da düşük. Hayatımda bunun kadar tembel bir öğrenci görmedim" dedi. Annesi çok şaşırdı, Tahir'i okuldan aldı ve Kayseri'ye taşındılar.

Aradan 25 yıl geçti.

Öğretmen de Kayseri'ye tayin olmuştu. Bir gün öğretmen ağır bir kalp krizi geçirdi. Bütün doktorlar ameliyat olması gerektiğini söylediler. Bu zor bir ameliyattı ve Kayseri'de ameliyatı yapabilecek tek bir cerrah vardı.

Öğretmen ameliyat oldu. Gözünü açtığında karşısında yakışıklı cerrah ona gülümsüyordu.

Öğretmen tam teşekkür edecekti ki suratı morarmaya başladı. Bir şey söylemek için elini kaldırdı ama söyleyemeden küt diye öldü.

Cerrahın Tahir çıkacağını sandınız değil mi?

Yapmayın, komik olmayın...

Doktor şaşırdı. Ne olduğunu anlamaya çalışırken bir baktı ki o da ne? Odaları temizleyen Tahir, solunum cihazının fişini çekip elektrik süpürgesini takmış.

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Her yıl uçak kazalarında ölen insan sayısından daha fazla insan eşekler tarafından öldürülüyor.

TESPİTLİ YORUM

Elalemin çocukları birinci oluyor diyen anneme, "Bak analar neler doğuruyor, sende iş yok" dedim, ardından terlik...

NE KADAR OLDU?

Diyarbakır'da özel bir bankayı soyup 19 bin TL çalan Bülent Ç, sonraki gün bankaya olan borcunu ödemesi üzerine yakalanalı 8 yıl oldu

ALKIŞLIYORUM

Chicago-İstanbul seferi yapan uçaktayız. Camın plastik perdesi kapalıydı.

Yandaki adama "Şu camı açar mısınız?" deme gafletinde bulundum. Adamın cevabı beni kupkuru etti:

"Yok kardeşim, ben öyle rüzgara basınca gelemem, hava da soğuk zaten!"

FIKRA

Memur, patronuna giderek "Zam istiyorum efendim. Yoksa peşimde koşuşturan üç şirket var ve yakında beni bulamayacaksınız, bilesiniz!" demiş. "Hangi şirketler onlar?" diye sormuş patronu. Memur "İnanmıyorsanız söyleyeyim efendim.." demiş.

"Elektrik şirketi, doğalgaz şirketi ve su şirketi..!"