Hepimize yardımcı olabilecek bazı sosyal kurallar - 2
BİRİNİN kilosu hakkında yorum yapmak için hiçbir zaman bir neden yoktur.
"Harika görünüyorsun" demen yeterli. Kilo vermek hakkında konuşmak istiyorlarsa, zaten yapacaktır.
BİRİ size telefonunda bir fotoğraf gösterdiğinde sola veya sağa kaydırmayın.
Sırada ne olduğunu asla bilemezsiniz.
BİR arkadaşınız size doktor randevusu olduğunu söylerse, bunun ne için olduğunu sormayın. "Umarım iyisindir" demeniz yeterlidir.
Onları, size kişisel hastalıklarını söylemek zorunda kalma gibi rahatsız edici bir duruma sokmayın. Bilmenizi isterlerse, bunu zaten söylerler.
TEMİZLİK görevlisine CEO ile aynı saygıyı gösterin.
Altınızdaki birine ne kadar kaba davrandığınızdan kimse etkilenmez, ama insanlar onlara saygılı davranırsanız bunu fark edeceklerdir.
BİR kişi doğrudan sizinle konuşuyorsa, telefonunuza bakmak kabalıktır.
SİZDEN istenene kadar asla tavsiye vermeyin.
KİMSEYE yaşını ve maaşını sormayın.
SİZİ doğrudan ilgilendirmeyen herhangi bir şey olmadıkça işinize odaklanın.
SOKAKTA biriyle konuşuyorsanız güneş gözlüğünüzü çıkarın. Bu bir saygı göstergesidir. Göz teması konuşma kadar önemlidir.
YOKSULLARIN ortasında asla zenginliğinizden bahsetmeyin. Benzer şekilde, çocuğu olmayanların yanında çocuklarınız hakkında konuşmayın.
İYİ bir mesajı okuduktan sonra, "Mesaj için teşekkürler" demeye çalışın.
TAKDİR, sahip olmadıklarınızı elde etmenin en kolay yolu olmaya devam eder...
LÜZUMSUZ BİLGİLER
KOALALAR günün 23 saatini uyuyarak ve yemek yiyerek, kalan 1 saatini de kendilerine eş arayarak geçirirler. Eş bulamazlarsa uyumaya devam ederler.
TESPİTLİ YORUM
Kapalı olan Antep fıstığını küçümseyerek tabağa geri atıp, tüm fıstıklar bitince o kapalı fıstığa elmas muamelesi yapıyorum.
NE KADAR OLDU?
Gaziantep'te suç üstü yakalanan hırsız polislere "Siz gidin ben yarın gelirim" diyeli 3 YIL OLDU
AlkışlıYorum
DAHA önce de arkadaşlık teklif ettiğimde reddedildiğim oldu evet ama, hiç kimse beni "Olmaz, sen çok yakışıklısın.
Enerjimin tümünü 7-24 radarlarımı açık tutmakla harcayamam!" diye reddetmemişti.
BAKIRKÖY'DE deniz otobüsü beklerken arka sıramda oturan bir ailenin, küçük kızının gördüğü kediyi heyecanla tarif edişi kulağıma ilişiyor: Babam gibi kocaman göbeği, seninki gibi bıyıkları vardı anne!
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Hepimize yardımcı olabilecek bazı sosyal kurallar-1 27 Ocak 2021, Çarşamba BİR kişiyi telefonla iki defadan fazla aramayın. Çağrınızı yanıtlamazlarsa, ilgilenmeleri gereken önemli bir şeyler...
- İlginç aşk bilgileri-2 26 Ocak 2021, Salı KADINLARIN yüzde 11'i yeni tanıştıkları bir erkek hakkında internette araştırma yapıyor, erkeklerin ise sadece...
- İlginç aşk bilgileri-1 25 Ocak 2021, Pazartesi SABAHLARI karılarını öpen erkekler, öpmeyenlerden 5 yıl daha fazla yaşıyor. BİLİNEN en eski aşk şarkısı 4 bin...
- Kadın-Erkek farkları 24 Ocak 2021, Pazar BAŞARI: BAŞARILI erkek eşinin harcayacağı miktardan daha fazlasını kazanabilendir. Başarılı kadın ise böyle bir...
- Türk usulü tartışma 23 Ocak 2021, Cumartesi NE söylendiğine değil, neyin nasıl söylendiğine bağlı bir kültürdür. Bir tartışma esnasında kimin doğruları söylediği...