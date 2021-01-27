Hepimize yardımcı olabilecek bazı sosyal kurallar-1
ÖDÜNÇ aldığınız parayı, diğer kişi size ödünç verdiğini hatırlamadan önce iade edin. Bu sizin dürüstlüğünüzü ve karakterinizi gösterir. Aynı şey para haricindeki diğer şeyler için de geçerlidir.
BİRİSİ size öğle/akşam yemeği ısmarlarken asla menüdeki pahalı yemeği sipariş etmeyin. Mümkünse onların seçtikleri yiyecekleri sizin için de sipariş etmelerini isteyin.
HİÇ kimseye "Ah, yani henüz evli değil misin?", "Çocuğun yok mu?", "Neden bir ev almadın?" veya "Neden bir araba almıyorsunuz?" gibi garip sorular sormayın. Bunlar sizin sorununuz değildir.
ARKANIZDAN gelen kişi için daima kapıyı açın.
Erkek ya da kız, yaşlı ya da genç olması fark etmez. Toplum içinde birine iyi davranmak sizi küçültmez.
ARKADAŞINIZ sizin için bir ödeme yaptıysa, bir dahaki sefere siz ödeyin.
FARKLI görüşlere saygı gösterin. Unutmayın, birinin 6 gördüğü, size 9 görünebilir. Ayrıca, ikinci görüş bir alternatif için iyidir.
İNSANLARIN konuşmasını asla bölmeyin. Konuşmalarına izin verin. Dediklerinin hepsini duyun ve hepsini filtreleyin.
KONUŞURKEN gereksiz konulara girmeyin. Asıl konuyu anlaşılır şekilde anlatmaya çalışın.
BİRİSİYLE dalga geçer ve onlar bundan hoşlanmazsa, durun ve bir daha asla yapmayın. İnsanları daha fazlasını yapmaya teşvik edin ve ne kadar minnettar olduğunuzu gösterin.
BİRİ size yardım ederken "Teşekkür ederim" deyin.
DEVAMI YARIN...
LÜZUMSUZ BİLGİLER
1979 yılında Elvita Adams, Empire State binasının 86. katından atlayarak intihar etmek istemiş.
Atladığı anda rüzgar çıkmış ve onu 85. kata atmıştır. Sadece kalça kemiği kırılmıştır.
Öldürmeyen Allah öldürmüyor.
TESPİTLİ YORUM
Bir kadın, "Git başımdan yalnız kalmak istiyorum" derse, gitmeni değil, kalmanı istiyordur.
Belki de gitmeni istiyordur.
Kadınları anlamak zor.
NE KADAR OLDU?
Ankara'da bir kişi bahis makinesi çaldı.
Binlerce liralık bahis oynayıp tutturamayınca sinirlendi.
Tekrar aynı dükkandan makine çalan hırsız bu kez tutturdu.
Para çekmeye giden adam yakanalı 9 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Kuafördeyim, önümde 8 yaşında olduğunu öğrendiğim bir kız var. Kuaför kıza saçlarını nasıl istediğini soruyor, kız cevap veriyor:
"Valla öyle güzel yapın ki, o sinir kız kıskançlıktan çatlasın." Kadınlarda rekabetin yaşı yokmuş, çocukluk çağlarından ölene kadar gidiyormuş, öğrendik.
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