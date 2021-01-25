İlginç aşk bilgileri-1
BİLİNEN en eski aşk şarkısı 4 bin yıl önce yazıldı ve Dicle ile Fırat nehirleri arasındaki bölgeden çıktı.
FEMİNİST kadınlar, hemcinslerine göre çok daha romantik ilişkiler yaşıyor.
İNSANLARIN üçte ikisi, yeni tanıştıklarından çok, bir süredir tanıdıkları insanlara aşık olduklarını söylüyor.
NASIL aşık olduklarını anlatan insanlar, sürecin kontrol dışı olduğuna inanıyor.
AŞIK olmak vücut ve zihin üzerinde sakinleştirici bir etkiye sebep oluyor ki bu da bir yıl boyunca sinir gelişimini yükseltiyor ve sinir sistemini yenilerken, aşık insanın hafızasını da geliştiriyor.
AŞK aynı zamanda derin bir korkunun yaratacağı strese de sebep olabiliyor. Aynı psikolojik tepkileri veriyoruz; gözbebekleri büyüyor, avuçlar terliyor ve kalp atışları hızlanıyor.
BEYİN taramaları, sevdiğinin resmini gören insanların caudatusta (beynin ihtirasları kapsayan kısmında) bir hareketlilik yaşadığını gösteriyor.
GÜNEY Pasifik'teki Tiwi kabilesinde yaşayan kadınlar doğar doğmaz evleniyor.
KORE'DE bir mobil telefon operatörü olan KTF'nin verdiği 'aşk detektörü' adlı servis, bir aşığın dürüst ve tutkuyla konuşup konuşmadığını analiz eden bir teknoloji kullanıyor. Kullanıcılar daha sonra diyalogun analizini kısa SMS olarak alıyor.
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LÜZUMSUZ BİLGİLER
MAYMUNLAR, dişlerinin sağlığına oldukça önem verir. Öyle ki anne maymunlar, yavrularına daha çocukken dişlerini nasıl temizleyeceklerini öğretirler.
TESPİTLİ YORUM
Erkek "anlamadım" dediyse gerçekten anlamamıştır bir daha söyle. Kadın "anlamadım" dediyse sakın aynı şeyi bir daha söyleme.
NE KADAR OLDU?
Sivas Belediyesi Türkçe tabela vergilerine 25 TL, yabancı tabela vergilerini 100 TL yaparak Türkçe kullanmayı teşvik edeli 12 YIL OLDU
AlkışlıYorum
BENİMLE yaşıt olanlar bilirler; çoğumuz annelerimizin cimcikleri, eve gidince hesaplaşmaları ve kafamızdan uçan terliklerle büyüdük.
Üstelik gezmeye gittiklerinde asla çişi gelmeyen, acıkmayan ve son derece mazbut bir jenerasyonduk biz vesselam.
TAKMA dişlerini çıkarıp aynanın karşına geçerek dakikalarca dişsiz haline gülen ve hatta gülmekten yarılan bir anneanneye sahibim. Canım o benim yaa.
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