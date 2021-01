Kadın-Erkek farkları

BAŞARI: BAŞARILI erkek eşinin harcayacağı miktardan daha fazlasını kazanabilendir. Başarılı kadın ise böyle bir erkeği bulandır.

PARA: BIR erkek alışveriş yaparken 10 liralık ürüne 20 lira verebilir. Kazık yemeye her zaman açıktır fakat bir kadın 20 liralık bir ürüne 10 lira verir çünkü indirim dönemlerini çok iyi takip eder.

BANYO: BIR erkeğin banyoda bulunan eşyası sayı olarak beşi geçmez. Diş fırçası, traş kremi, traş bıçağı, sabun ve havlusu vardır. Fakat bir kadının banyosunda gerekli olduğunu düşündüğü 337 tane eşyası olabilir.

TARTIŞMA: KADININ her zaman söyleyecek son bir sözü vardır. Bu son laftan sonra bir erkeğin söyleyeceği her söz yeni bir tartışma başlatır.

KEDİLER: KADINLAR kedileri sever. Erkekler ise kedileri sevdiklerini söylerler fakat kadınların görmediği bir arada erkekler kedileri sevmezler.

GELECEK: BIR kadın gelecekten sadece bir koca buluncaya kadar kaygı duyar. Erkek ise evleninceye kadar kaygısız ve tasasız yaşar.

DIŞARDA YEMEK: DIŞARIDA yemek yerken fatura geldiğinde erkekler her zaman hesap ödemeye mahkumdur fakat kadınlar sadece yer ve masadan kalkar.

EVLİLİK: BIR kadın kocasının değişeceğini düşünerek evlenir. Fakat değişmez. Bir erkek ise eşlerinin hiç değişmeyeceğini düşündükleri için evlenir.

GİYİM: BIR kadın bakkala gitmek için, çöp atmak için hatta çiçek sulamak için bile giyinebilir. Erkekler ise sadece düğün ve cenazelerde giyinmeyi sever.

LÜZUMSUZ BİLGİLER

BİLİM adamları, tıpkı insanlar gibi farelerin gıdıklanırken gülebilen diğer tek memeliler olduğunu keşfettiler. Ancak, sıçanlar sadece iyi bir ruh halindeyken gülerler. Depresyonda veya korkmuş hissediyorlarsa, gıdıklamaya tepki belirgin şekilde daha zayıftır.

NE KADAR OLDU?

Coronavirüs'e yakalanmamak için ormanda yaşamaya başlayan Rus gezgin Aleksandr Norkov, yediği zehirli bitkiden hayatını kaybedeli 1 yıl oldu.

TESPİTLİ YORUM

Vejeteryanların parayla yediği salatayı, lahmacunun yanında bedavaya veriyorlar.

ALKIŞLIYORUM

75 yıldır hiçbir şey yiyip içmediği iddia edilen Hintliyi televizyonda gören dedemin yorumu: İşin başında oruca niyet edeydi şimdi cennette Peygamber'in komşusuydu akılsız gavur.