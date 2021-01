Sadece Karadenizli olanların kullandığı eşsiz hakaret cümleleri

AFGURMA ORDAN: Her kavgada söylenebilecek eşsiz bir cümle. 'Afgurma' kelimesini 'havlamak' ya da 'edepsizce konuşmak' olarak özetleyebiliriz.

ANDER GAYBANA, ANDIR GALASICA: 'Yok olsun' ya da 'lanet olsun' demek isterseniz çekinmeden kullanınız. 'Gaybana' kelimesi hayati zorunluluk içeriyor. Her türlü kullanabilirsiniz.

AVU YESİN: Avu zehir anlamına geliyor. Tartışma sonrası kullanılacak, kendisi küçük, etkisi büyük bir cümle daha.

BET SURATLI: Çirkin ya da kötü birinden bahsederken kullanabilirsiniz. Bildiğiniz 'çirkin suratlı' demenin Karadenizcesi.

GALUK GALASICA: 'Galuk', evde kalmış kızlara deniliyor. Etkisini görmek isterseniz cümleyi yeterli uzaklığa ulaştığınızda kullanınız.

FIŞKI YİYENİN EVLADI: 'Fışkı' kurumamış hayvan dışkısına deniyor. Kızgınlıkla söylenebildiği gibi sevgi sözcüklerinin içinde de yer alıyor.

GOT GAFALI: Koca kafalı demek. Man kafanın benzeri. Kafası almayan, anlamayan kişiler için ısrarla kullanınız.

ÇÖTLEK BACAKLI: Çötlek yağmur suyunun tahliye edildiği, ağaç ya da teneke oluklara deniyor. Anladığınız üzere oluk kadar kalın bacaklı olan kadınlara söyleniyor. Hakaret arıyorsanız elbette daha komiğini bulamazsınız.

EĞŞÜN AUZLU: 'Eğşün' Giresun'da kullanılan bir çeşit maşa. Genelde saçın üzerindeki ekmekleri çevirmek için kullanılıyor. Kadınlar birbirlerine kızdıklarında 'eşün auzlu' diyerek tartışmayı hareketlendiriyor. Denemesi bedava…

DAVUN ÇIKSIN HERİ: Yaramaz çocukları susturmak için kullanılılan bu cümle, oldukça yaygın. Davun, devası olmayan hastalıklar anlamına gelse de sevimliliğiyle asla gerçek anlamında kullanılmıyor.

LÜZUMSUZ BİLGİLER

DWAYNE Johnson'ın Hercules filminde kullandığı sakal Tibet öküzünün testislerinden elde edilmiştir. "El değmeden testislerimizde üretilmiştir."



TESPİTLİ YORUM

Şimdi anıyorum Mona Lisa tablosunun neden bu kadar sevildiğini; kadın konuşmuyor abi.

NE KADAR OLDU?

Gazeteciye kafa atan Pascal Nouma, "Vurmadım otelin önünde sabuna basıp düştü.Ben içerdeydim where is the adalet" diyeli 19 YIL OLDU

ALKIŞLIYORUM

Koltuğun minderlerini kaldırıp, "Nerede bu babanın karısı? Yanında mı götürdü acaba?" diyen annemin, televizyon kumandasından bahsettiğini anlamam geç olmadı.

Tansiyon hapını, "Boğazıma takılıyor" diye yarım ekmeğin içi ile yutan büyükannem vardı. Hapı hedefe yönlendirmekte, sudan daha etkiliymiş.