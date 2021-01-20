Bugünkü
Takvim
Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 20 Ocak 2021, Çarşamba

Etme cahille tartışma

HANİ derler ya deveye hendek atlatsan da ağzınla kuş tutsanda an-la-ta-mazsın.
Ne demiş bizim filozof İmam Gazali; "Cahillerle tartışmayın, ben hiç galip gelemedim." Bir de ecnebi filozof Platon abimiz de bu konuyu es geçmemiş;
"İnsanların aptallıklarını düzeltmek konusunda yeteri kadar etkili olamayacaksanız, bunu yapmaktan vazgeçmelisiniz ve kendinizi korumalısınız." Bir filozof değilim ama 43 yıllık yaşantımda edindiğim tecrübeyle benim de nacizane tavsiyelerim var tabiki bu konuda.
İlk olarak şunu söyleyeyim.
Eskiden cahil kelimesinin sözlük anlamı: Eğitim ve öğrenim görmemiş kimse.
Ama bu son yıllarda evrim geçirerek doğrusunu bal gibi bildiği halde işine hesabına gelmediği için yanlışta ısrar eden anlamını aldı.
BİRİNCİSİ, öncelikle cahilin siz olmadığınızdan emin olun.
İKİNCİSİ, Mark Twain gibi yapın. Kesinlikle tartışmaya girmeyin, yoksa önce sizi, kendi seviyesine indirmeyi başarıp sonra sizi tecrübesiyle alt eder.
ÜÇÜNCÜSÜ, kesinlikle onu haklı olduğuna ikna edin yoksa daha çok başınız ağırır.
DÖRDÜNCÜSÜ, tartışmayın. "Yaw he he" deyin gidin. Sinirlerinizi zorlamanın anlamı yok.
BEŞİNCİSİ, sakin kalın. 10'a kadar sayın ve hemen ortamı terkedin.
ALTINCISI, cep telefonuna gömülün.
Saçmalayınca telefona gömülüyorsunuz cahil yavaş yavaş susuyor.
YEDİNCİSİ, nabzınıza bakın. Sonra başınızı tutup "Galiba biraz tansiyonum yükseldi" deyip uzaklaşın.
SEKİNCİSİ, illa deneyecekseniz deneyin banane benden bu kadar.

LÜZUMSUZ BİLGİLER
Patates cipsi bir aşçının, müşterinin "Bu kızarmış patatesler çok kalın" demesine sinirlenip patatesleri kağıt gibi ince kesip şekil vermesiyle ortaya çıkmıştır.

TESPİTLİ YORUM
Annem namazda yüksek sesle "Allahu Ekber" diyorsa etrafta bakmam gereken bişey var demektir.

NE KADAR OLDU?
Niğde'de bir vatandaş paralı poşet uygulamasını protesto etmek için markete eşekle gidince 4 bin liralık ceza yiyeli 2 YIL OLDU

AlkışlıYorum
ARABAMIN önüne park eden arabanın sibopuna taş sıkıştırdım.
İnen tekerleği uzaktan güzelce izledim.
İşime gittim.
Döndüğümde; arabamın önüne park eden aracın şöförü kadın çıktı, tekerleği değiştiremedi.
Gittim paşa paşa tekerleği ben değiştirdim lastikçiye götürüp şişirttim geri getirip güzelce taktım. E ne anladım ki ben bu işten?

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar Lütfi Albayrak Etme cahille tartışma
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ