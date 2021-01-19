Pandemik aktiviteler
-Ne bağrıyorsun kadın geliyorum işte.
-Geliyorsan geliyorum desene. Niye beni bağırttırıyorsun?
-Gelince görmüyor musun bağırma sen de.
- Aziiz Allah aşkına ne olur yorma beni.
-Tamam geldim be! Ne istiyorsun?
-Şu koltukları bir çeksene.
-Niye?
-Yerlerini değiştireceğim.
-Sevilay Allah aşkına yorma beni.
-Hadiii sıkıldım bu dizayndan.
-Sıkıldın mı? En son iki gün önce değiştirmedik mi Sevilay?
-Olsun sıkıldım işte.
-Pandemi başladığından beri 300 kere değiştirdik en az.
- Abartma Aziz?
-Abartmıyorum. Gerçekten artık mobilya dekorasyon bölümü mezunu oldum sayende.
-Amma konuştun. Konuşana kadar çoktan bitirmiştik şu işi.
-Yeminle bunun adı karantina değil.
KARINtina.
-Ne o korona mı olmak mı daha iyiydi diyorsun.
-Valla korona değil ama KARINA virüsü. Etkileri de vıdı vıdı dinlemek.
-Sağırlaşmak ta var.
- Oooo her şeyi duysam yandım.
-Bence sen Kırım Kongo kanamalı Çene virüsüne yakalanmışsın.
-Ooo vurdu gol oldu. Kelime oyununa karşı kelime oyunu.
- Hadi tut ne olursun şunun ucundan.
Bitirelim.
-İyi be iyi tamam.
Koltuk kadının istediği noktaya koyulur. Kadın geri adımlarla odayı geniş alır.
-Aziiiiz. Bir şey diyeceğim. (Gülerek ve masum bakış ile) -Yohum ben yohum.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Nobel Barış Ödülleri, dinamitin mucidi Alfred Nobel'in adı katil olarak hatırlanmasın diye vasiyet etmesinin sonucu düzenlenmiştir.
NE KADAR OLDU?
Manisa'nın Akhisar ilçesinde hatalı sollama yapan bir aracın içindekiler, geçmeye çalıştığı otobüsün korna çalmasına sinirlenince camdan silah gösterdi. Şahıslar, otobüsün içindekilerin 28 tane polis memuru çıkmasıyla şaşkına döneli 1 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Birinci sınıfa giden öğrencime soruyorum ''Hiç tanımadığın biri seni bir yere davet etti diyelim.
Ne dersin?'' diye. Koparan cevap anında geliyor: ''Gelemem; çünkü çok ödevim var derim öğretmenim.'' Yok, ödevi olmasa gidecek. Akıllı ve çalışkan öğrencim benim.
FIKRA
Temel ile Dursun konuşuyorlardı… Temel Dursun'a sorar:
-Savaş çıkarsa yandık galiba.
Dursun düşündü:
-İki olasılık var, dedi. Ya çıkar ya çıkmaz. Çıkmazsa mesele yok, çıkarsa iki olasılık var:
-Ya çürüğe çıkarız ya askere alınırız. Çürüğe çıkarsak mesele yok, askere alınırsak iki olasılık var: Ya geri cephe ya ileri cephe.
Geri cephede kalırsak mesele yok, ileri cepheye gidersek iki olasılık var: Savaşı ya kazanırız ya kaybederiz. Kazanırsak mesele yok, kaybedersek iki olasılık var: Ya esir düşeriz ya ölürüz. Esir düşersek mesele yok, ölürsek iki olasılık var:
Ya gömerler ya kağıt fabrikasına yollarlar. Gömerlerse mesele yok, kağıt fabrikasına yollarlarsa iki olasılık var: Ya gazete kağıdı ya tuvalet kağıdı. Gazete kağıdı olursak mesele yok, tuvalet kağıdı olursaaak… İşte o zaman pohu yeduk Temel!
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