Biraz korkmakta yarar var
NABZIMIZ hızlandıkça, vücudumuz bir adrenalin akışı yaşar. Metabolizmamız hızlanır ve bu süreçte şeker ve yağ yakılır.
Korku, bağışıklık sisteminizi güçlendirir.
İNGILTERE'DEKİ Coventry Üniversitesi tarafından yapılan bazı araştırmalarda, katılımcılar bir korku filmi izlediler. Sonra araştırmacılar bu insanlardan kan örnekleri aldı. Sonuçlar, bir korku hissinin beyaz kan hücrelerinin harekete geçmesine neden olduğunu gösterdi. Bunlar, hastalıklarla savaşmanıza ve vücudunuzu onarmanıza yardımcı olan hücrelerdir.
Korku, size bir güçlenme duygusu ve güçlü bir motivasyon verir.
SADECE korktuğunuzda adrenalin salgılanmaz, aynı zamanda serotonin gibi diğer kimyasallar da salınır. Beyninizin daha verimli çalışmasına yardımcı olur.
Size odaklanma ve konsantrasyon sağlar.
GELECEĞİ veya bilinmeyen bir şeyi düşünmek, sizi korkutmak için yeterli olabilir.
Bizi stresli tutan adrenalin ile birlikte biraz endişeli hissediyorsanız, norepinefrin olarak bilinen başka bir hormon salgılanarak sizi paniğe kapmak yerine odaklanmanızı sağlar.
Korku, beladan çabucak kurtulmamıza yardımcı olur.
GECELERİ yetersiz aydınlatılmış bir caddeden geçtiğimizde veya hemen arkamızdaki ayak seslerini duyduğumuzda, gelecekteki eylemlerimiz hakkında düşünmek için fazla zaman harcamıyoruz.
Daha hızlı yürümeye ve güvenli hedefimize daha erken ulaşmaya çalışıyoruz. Korku, beyni bir durumun ayrıntılı bir analizine girerek vakit geçirmek yerine hemen tepki vermeye ve bir çözüm bulmaya zorlar. brightside.me
LÜZUMSUZ BİLGİLER
"İndira gandi yapmak" deyimi, Hindistan'ın ilk kadın başbakanı olan İndira Gandhi hakkındaki yolsuzluk iddialarından yola çıkılarak türetilmiştir.
TESPİTLİ YORUM
Şimdi bana kaybolan yıllarımı verseler hemen eksik var mı diye sayarım.
Zaman kötü abi, yerde bulsan sayacaksın.
NE KADAR OLDU?
Sinan Gümüş, Tarık Çamdal, Tolga Ciğerci, Kerim Frei, Mert Günok ve Aziz Behich, Dua Lipa konseri için hep birlikte Antalya'ya giderek ortaya 6 bin dolar koyarak Dua Lipa'nın numarasını kim alacak iddasına gireli 3 YIL OLDU
AlkışlıYorum
BİR haftalığına şehir dışına giderken ne olur, ne olmaz diyerek su vanasını kapatan ve döndüğünde vanayı kapadığını unutup sabahtan akşama kadar susuz evde iş yapmaya çalışıp, bir türlü gelmeyince de sular idaresine kızan benden başkası da vardır değil mi?
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