Her ortaokul ve lise öğrencisinin mutlaka yaptığı şeyler

ARKA sırada telefonla oynamak.

OKULDAN sonraki halı saha maçı için kadro oluşturmak.

CEKETİN kolundan kulaklığı geçirip müzik dinlemek.

SIRA ve deftere karikatür ya da enteresan şekiller çizmek.

YANINDAKİ arkadaşıyla sos oynamak.

BOZUK parayla sırada para maçı yapmak.

OKULDAN kaçıp internet kafeye gitmek.

BİR sonraki dersteki sınav için kopya hazırlamak.

ÖĞRETMEN gelmeden önce, konuşanlar listesine adın yazıldığı için sınıf başkanını tehdit etmek.

DERSİ unutup hayallere dalmak.

KRAVATI söküp söküp takmak.

ÖĞRETMEN görmeden kantinden aldığın yiyecekleri kaşla göz arasında bitirmek.

ÖĞRETMENE yakalanmadan sakız çiğnemeyi başarabilmek.

KİTAPDAKİ kişilere sakal, bıyık çizmek.

ÖNDEKİ ya da arkadaki sırayla şişe çevirmece oynamak.

BULMACA ya da sudoku çözmek.

KİM-Kiminle-Nerede- Ne yapıyor oynamak.

UYUMAK. Hani böyle hocanın sesi ninni gibi gelir de, o uykuya bir türlü karşı gelemezsin ve kapaklanırsın ya sıranın üstüne. Bildin mi?

SÜREKLİ teneffüse kaç dakika kaldı diye saati sormak.

-Kanka kaç dakika kaldı?

-25 dakika var daha.

-Ohooo. Bir tur daha uyuyayım en iyisi ben.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

Timsahlar avlarını yedikten sonra sinüslerinde sıkışan hava sonucu göz yaşı dökerler.

Yapmacık üzülen insanlara bu yüzden timsah gözyaşlı denir.



TESPİTLİ YORUM

Ayağa kalktıktan sonra "Ben ne yapacaktım ya?" diyenler toplansak "Biz niye toplanmıştık ya" deriz bu sefer de.



NE KADAR OLDU?

Acun Ilıcalı ile evliliği biten Şeyma Subaşı, "Varlıklı insanlarla evlenen birçok kadın var ama onlar kendilerini benim kadar geliştirmedi" diyeli 1 YIL OLDU



AlkışlıYorum

HEMEN her konuda tam sayı verme takıntısı olan fil hafızalı babam; koyu bir sohbetin ortasında "En son 1 sene önce görmüştüm" deseniz, "Hayır bir kere, tam 11 ay 23 gün oldu" der ama 3 aylık maaşın ne kadar diye sorduğunuzda, "Bilmem oğlum, üç beş bir şeyler yatıyor hesaba işte..." diyor!