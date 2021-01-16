Kar yağınca nefret ettiğimiz insanlar
Hatta belki de bu yazıyı okuyan İstanbullular karlı bir İstanbul'a merhaba dedi bile. Karlı havanın bir huzuru vardır. Sıcacık evinde, ofisinde, vb. dışarıyı seyrederken yağan kar, sana huzur verir. Bir ürperti hissedersin ama sıcacıksındır.
Ancak yine de insanoğlu olarak bu anları da kendimize zehir etmesini biliriz. İşte kinimize mazhar olan, karın saflığının ve beyazlığının dahi örtemediği insanlar:
YENİ yağmış karın üzerine zalım gibi, hunharca basıp geçen insanlar.
LAPA lapa yağan karı seyrederken felaket tellalı gibi gelip "Bu kar tutmaz" diyen insanlar.
KARIN keyfini çıkarmak yerine "Acaba yarın tatil mi?", "Yarın gelmesek olur mu?" diye çıkar peşinde koşan insanlar. f YAPTIĞI alelade kardan adam ile selfie çekinen insanlar. (Hasetlik)
SOSYAL medyada karın keyfini en çok çıkaran kişi olduğunu ispat yarışına giren insanlar.
DAHA kar tutup güzelliğini sergilemeden, "Şimdi iyi de eriyince çok pis oluyor" diyen kötümser insanlar.
KARDA naylon poşet ile kaymayı banal bulan insanlar.
KARDA bulduğu tek güzellik "mikropların kırılması" olan düz insanlar.
KAR yağmasını sadece kombi faturası bağlamında değerlendiren insanlar.
BEYAZ örtü, saflık, karın keyfini... vb. klişeler haricinde kar övemeyen insanlar.
KARLA ilgili en ilginç fotoğrafı çekme yarışına giren insanlar.
DAHA kar yeni yağmaya başlamışken, ne zaman gideceğini araştıran insanlar.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Motorlu kuryelere verilen siparişlerde müşterilerin ilginç notlar bıraktığı öğrenildi.
Kimisi "Eve gelip ampul takar mısın?" diye sorarken, kimisi de "Dikkatli gel kurye arkadaş, yemişim pizzasını sana bir şey olmasın" diye yazdı.
TESPİTLİ YORUM
Her sinirli kadının arkasında, neyi yanlış yaptığıyla ilgili hiçbir fikri olmayan bir erkek vardır
NE KADAR OLDU?
Hatay'ın anavatana katılışının 78.yıl dönümüne özel hazırlanan 78 metrelik ve 1.5 tonluk künefe izdihamla 20 dakika içerisinde biteli 3 YIL OLDU
AlkışlıYorum
OYUN etkinliğindeyiz.
Bir öğrencim diğerini duvara sıkıştırmaya çalışıyor.
Ne olduğunu anlamaya çalışırken duvara sıkıştırılan öğrencim bağırıyor:
Öreetmenimmmmmm, Fahri kafamı duvara sürtüp kıvılcım çıkartmaya çaalışıyooo!
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